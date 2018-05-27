В Польше раскопали украинскую могилу и заявили об отсутствии там останков воинов УПА

В польских Грушовичах, неподалеку от Перемышля, закончились археологические работы на месте разрушенного памятника воинам УПА.

"Сообщения следует ожидать в понедельник", — заявил представитель Института национальной памяти Польши Богуслав Клещинский.

В то же время ведомство сообщило, что проведенные исследования судебно-медицинской экспертизы не дают оснований признать, что на месте демонтированного памятника в честь УПА есть коллективные или одиночные могилы членов этого украинского формирования, пишет Niezalezna.

Во время археологических работ "был найден ряд погребений женщин, мужчин и детей в разном возрасте, но пока нет ни одной предпосылки, чтобы утверждать, что это захоронения, связанные с военными действиями", сказал Клещинский.

С украинской стороны на раскопках присутствовали пятеро экспертов.

Напомним, ранее в Польше заявили, что памятник воинам УПА демонтировали законно.