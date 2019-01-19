На Прикарпатье откопали бидон с документами и шаржем на Шухевича

Возле города Рогатин Ивано-Франковской области трое мужчин нашли закопанный в земле бидон с документами УПА, среди которых обнаружили шарж на главу организации Романа Шухевича.

"Среди артефактов обнаружен уникальный шарж на главнокомандующего, вероятно, выполненный чернилами. Ряд документов советского образца, трофеи, к примеру, плакат на чешском языке, отчеты и протоколы службы безопасности. Кроме того, финансовая отчетность и кассовая документация", - сообщили в Рогатинском горсовете.

Нашедшие исторический артефакт местные жители приняли решение отнести бидон с документами в краеведческий музей Рогатина. Они рассказывают, что награду за находку получить не планировали, а лишь хотели передать документы для дальнейшей исторической экспертизы.

В музее документы приняли решение передать во Львов для реставрации и профессиональной обработки. В Рогатине останется лишь бидон и найденные в нем личные вещи повстанцев.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявил, что поляки ожидают от украинцев шагов по дегероизации предводителей УПА, в частности Шухевича и Бандеры.