Дуда попросил признать преступниками Шухевича и Бандеру

Польский лидер заявил, что Варшава ожидает от Киева решительных шагов по развенчанию культов лидеров УПА.
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что поляки ожидают от украинцев шагов по дегероизации предводителей УПА.
"Такие люди, как Шухевич и Бандера, были преступниками, которые непосредственно ответственны за преступления против польского народа... Мы не можем согласиться с тем, что эти люди не считаются преступниками, нельзя будет их называть преступниками", - цитирует главу польского государства РИА Новости.
Напомним, польский закон о запрете "бандеровской идеологии" вызвал острую реакцию в Украине и ряде других стран мира. Анджей Дуда подписал его 6 февраля, после чего передал в конституционный суд страны.
Позже президент Польши отметил, что закон об Институте национальной памяти защищает интересы польского государства, однако был принят в неудачное время.