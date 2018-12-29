В Украине требуют убрать из учебника упоминание о сотрудничестве Шухевича с нацистами

Активисты просят изменить сведения о Шухевиче в учебнике по истории / facebook.com/yuriy.syrotyuk

В Министерстве образования Украины потребовали от издателя учебников по истории для 10 класса убрать из книг упоминание о сотрудничестве Романа Шухевича и дивизии СС "Галичина" с подразделениями нацистской армии.

"Группа активистов обратилась к депутатам партии "Свобода" с тем, что в учебнике, подразделения немецкой армии "Нахтигаль", "Роланд" и дивизия СС "Галичина" представлены как проявления коллаборации, а сам учебник является идеологической диверсией", - написал в Facebook директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Отмечается, что активисты ссылаются на выводы международных и правительственных комиссий, которые опровергают коллаборационизм Шухевича и его соратников.

"Утверждается, что такой учебник является поддержкой российской пропаганды. Депутаты "Свободы" в свою очередь обратились в СБУ и Минобразования с требованием отозвать тираж учебника", - сказано в сообщении.

/ Фото: Facebook/ Eduard Dolinsky

/ Фото: Facebook/ Eduard Dolinsky

Напомним, директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович во время чата в Главреде рассказал, что еще необходимо усовершенствовать в украинских учебниках.