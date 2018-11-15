Вятрович рассказал об ошибках в учебниках по истории

Директор института нацпамяти убежден, что учебник по истории можно назвать одним из символов государства.
Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович во время чата на "Главреде" рассказал, что еще необходимо усовершенствовать в украинских учебниках.
"На самом деле есть еще много замечаний к современным учебникам. Сейчас развернулась дискуссия вокруг новых учебников – интегрированный курс "История: Украина и мир". Меня неприятно поразило, что раздел о коллаборации в этом учебнике проиллюстрирован фотографией Романа Шухевича – человека, который стал главой Украинской повстанческой армии, которая была одним из самых масштабных проявлений антинацистского сопротивления в Европе. Я считаю, это очень грубая ошибка", – заявил он.
Читайте такжеДуда попросил признать преступниками Шухевича и БандеруПо его словам, это яркое свидетельство того, что украинское общество нуждается в новых серьезных дискуссиях и серьезном внимании к учебникам.
Вятрович убежден, что учебник по истории можно назвать одним из символов государства. Это очень важный инструмент формирования национальной идентичности и гражданского сознания у населения, добавил он.
"Поэтому учебники по истории Украины и мировой истории должны быть результатом очень оживленных дискуссий между учеными, преподавателями, учителями, методологами и так далее. Ожидать скорого появления очень качественных учебников по истории еще не приходится. Я думаю, что это будет достаточно тяжелый путь, но главное – не останавливаться", – резюмировал директор института национальной памяти.
Ранее Вятрович спрогнозировал будущее РФ после смерти Путина. Эксперт полагает, что российский народ хочет видеть во главе государства авторитарного руководителя.
Напомним, в рекомендованном Министерством образования Украины учебнике литературы для 11-го класса присутствует рассказ с откровенными лесбийскими сценами. Там, в частности, есть такие фразы: "Руками гладила ее груди… потом у меня не встало".
Как сообщалось, писательница Лариса Ницой выдвинула очередные претензии к Министерству образования из-за нового учебника по русскому языку. "Открываем новенький учебник по московской речи. "Украина — многонациональная страна". Вы это серьезно? МОН, вы в какой стране живете? Как вы можете такую пургу писать в учебниках? Украина — моноэтническое государство. И всегда ею была", — написала она.
Кроме того, Госкомтелерадио Украины запретило ввозить в страну российский учебник автора Марины Гацкевич "Английский язык для школьников и абитуриентов: топики, упражнения, диалоги": там Киев назван столицей России. Также запрещен ввоз сборника биографий "Шпионки. 12 женщин, рискнувшие всем".
А мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив раскритиковал учебник "Гражданское образование", по которыму власти планируют обучать детей с 1 сентября 2018 года. В книжке чиновник рассмотрел навязывание детям "естественности" однополых браков, что, по его словам, противоречит Конституции Украины.