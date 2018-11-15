Вятрович рассказал об ошибках в учебниках по истории

15 ноября 2018, 05:54

Директор института нацпамяти убежден, что учебник по истории можно назвать одним из символов государства.

Вятрович
Вятрович рассказал об ошибках в учебниках по истории / "Главред"

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович во время чата на "Главреде" рассказал, что еще необходимо усовершенствовать в украинских учебниках.

"На самом деле есть еще много замечаний к современным учебникам. Сейчас развернулась дискуссия вокруг новых учебников – интегрированный курс "История: Украина и мир". Меня неприятно поразило, что раздел о коллаборации в этом учебнике проиллюстрирован фотографией Романа Шухевича – человека, который стал главой Украинской повстанческой армии, которая была одним из самых масштабных проявлений антинацистского сопротивления в Европе. Я считаю, это очень грубая ошибка", – заявил он.

Читайте такжеДуда попросил признать преступниками Шухевича и БандеруПо его словам, это яркое свидетельство того, что украинское общество нуждается в новых серьезных дискуссиях и серьезном внимании к учебникам.

Вятрович убежден, что учебник по истории можно назвать одним из символов государства. Это очень важный инструмент формирования национальной идентичности и гражданского сознания у населения, добавил он.

"Поэтому учебники по истории Украины и мировой истории должны быть результатом очень оживленных дискуссий между учеными, преподавателями, учителями, методологами и так далее. Ожидать скорого появления очень качественных учебников по истории еще не приходится. Я думаю, что это будет достаточно тяжелый путь, но главное – не останавливаться", – резюмировал директор института национальной памяти.

Ранее Вятрович спрогнозировал будущее РФ после смерти Путина. Эксперт полагает, что российский народ хочет видеть во главе государства авторитарного руководителя.

Напомним, в рекомендованном Министерством образования Украины учебнике литературы для 11-го класса присутствует рассказ с откровенными лесбийскими сценами. Там, в частности, есть такие фразы: "Руками гладила ее груди… потом у меня не встало".

Как сообщалось, писательница Лариса Ницой выдвинула очередные претензии к Министерству образования из-за нового учебника по русскому языку. "Открываем новенький учебник по московской речи. "Украина — многонациональная страна". Вы это серьезно? МОН, вы в какой стране живете? Как вы можете такую пургу писать в учебниках? Украина — моноэтническое государство. И всегда ею была", — написала она.

Кроме того, Госкомтелерадио Украины запретило ввозить в страну российский учебник автора Марины Гацкевич "Английский язык для школьников и абитуриентов: топики, упражнения, диалоги": там Киев назван столицей России. Также запрещен ввоз сборника биографий "Шпионки. 12 женщин, рискнувшие всем".

А мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив раскритиковал учебник "Гражданское образование", по которыму власти планируют обучать детей с 1 сентября 2018 года. В книжке чиновник рассмотрел навязывание детям "естественности" однополых браков, что, по его словам, противоречит Конституции Украины.

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