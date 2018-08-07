"Киев был столицей России": Украина запретила ввозить из РФ странный учебник по английскому

Госкомтелерадио Украины запретил ввозить в страну российский учебник автора Марины Гацкевич "Английский язык для школьников и абитуриентов: топики, упражнения, диалоги".

"В текстах для перевода с английского утверждается, что Киев был столицей России, а также фальсифицированы другие исторические факты", - сообщила пресс-служба комитета.

Также запрещен ввоз сборника биографий "Шпионки. 12 женщин, рискнувшие всем", в содержимом которых сотрудники ведомства усмотрели пропаганду российских силовых структур.

Напомним, закон, ограничивающий ввоз в страну "иностранной продукции антиукраинского содержания", вступил в силу в начале 2017 года.

Ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив раскритиковал учебник "Гражданское образование", по которыму власти планируют обучать детей с 1 сентября 2018 года. В книжке чиновник рассмотрел навязывание детям "естественности" однополых браков, что, по его словам, противоречит Конституции Украины.