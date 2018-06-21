"Голубые учебники". Мэр Ивано-Франковска возмутился из-за навязывания гомосексуализма в школах

С резкой критикой новых учебников, в которых детям предлагается рассказывать о гомосексуализме, выступил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Он заявил, что навязывание детям "естественности" однополых браков фактически противоречит Конституции Украины и является грехом.

При этом Марцинкив раскритиковал учебник "Гражданское образование" и другие "голубые" пособия, по которым власти планируют обучать детей с 1 сентября 2018 года.

"Меня, как любого родителя и патриота, возмущают попытки правительства навязать нашим детям понятие о так сказать "нормальную" семью. В средней школе чужой нашему национальному пониманию гомосексуализм хотят выдать за норму. Это ясно из учебников "Гражданское образование" и других, по которым планируют обучать детей с 1 сентября 2018 года.

Сегодня мы вынуждены напомнить, что статья 51 Конституции Украины определяет брак как союз женщины и мужчины. Навязывание детям взглядов о якобы "естественности" однополых пар является грехом перед Богом, противоречит Конституции и законодательству Украины, подрывает основы общественной морали, создает огромные риски для будущего украинского общества.

Мы — украинские националисты — против распространения среди наших детей антиценностей. Соответствующее обращение сегодня адресовали от Ивано-Франковского городского совета премьеру Гройсману и министру образования Гриневич", — написал Марцинкив в своем Facebook.

Напомним, ранее Анна Турчинова, декан факультета естественно-географического образования и экологии Национального педагогического университета им. Драгоманова и жена главы СНБО Александра Турчинова опубликовала статью о "гомодиктатуре" и подчеркнула, что в Украине начинается навязчивая пропаганда ЛГБТ.