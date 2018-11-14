"Россия хочет угрожать": Вятрович спрогнозировал будущее РФ после смерти Путина

14 ноября 2018, 02:24

Эксперт полагает, что российский народ хочет видеть во главе государства авторитарного руководителя.

Вятрович
Вятрович считает, что украинцам не стоит возлагать большие надежды на следующего главу России / "Главред"

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что после смерти президента России Владимира Путина к власти в стране придет человек, готовый дальше реализовывать оккупационную политику, поскольку таковым является запрос российского общества.

Во время чата в "Главреде" он подчеркнул, что не исключает в будущем прихода к власти человека, готового реабилитировать Путина.

"Сейчас все это очень трудно спрогнозировать именно потому, что Россия не является страной ожидаемых шагов, она не является страной, где действуют законы. Там очень многое зависит от эмоций руководителя, от конкретного человека. И, к сожалению, эта ситуация, которая делает невозможным нормальное поступательное развитие России как демократического государства", - сказал он.

По словам Вятровича, очень сложно прогнозировать, что будет с Россией после ухода Путина. Однако украинцам не стоит ожидать от этого процесса позитивных для своей страны изменений.

"Но, вместе с тем, хотел бы разочаровать украинцев, которые верят в то, что проблема России - это только Путин, и, когда не станет Путина, ситуация в России кардинально изменится. Нет, к сожалению. Путин является отражением тех общественных запросов, которые есть в России. Россия хочет авторитарного руководителя. Россия хочет руководителя, который угрожает этому миру и готов прибегнуть к применению ядерного оружия", - констатировал эксперт.

Напомним, во время чата в "Главреде" Вятрович подчеркнул, что после освобождения Донбасса от российской оккупации декоммунизация региона должна быть быстрой, так как именно скорость обеспечит успех реформы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия смерть угроза авторитаризм Владимир Путин Владимир Вятрович чат Главреда
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
04:02
Звезда "50 оттенков серого" засветила соски в полупрозрачном платье
03:30
Прошла любовь. Девушка отсудила у своего экс-жениха деньги за обручальные кольца
03:07
"Библейская война": в Израиле раскрыли предсказание о скором конце света Фото Видео
02:53
"Просто клоунада": политолог объяснил, откуда возникло такое внимание к отъезду Продана из Украины
02:24
"Россия хочет угрожать": Вятрович спрогнозировал будущее РФ после смерти Путина
01:59
Украинский рэпер выпустил песню о российских фейках "Шо там у хохлов" Видео
01:38
Сборную Украины по хоккею возглавил новый тренер Видео
01:16
"Какой смысл?": Москва опровергла обвинения во взломе системы GPS на учениях НАТО
00:54
Сеть умилил трейлер фильма "Покемон. Детектив Пикачу" Видео
00:40
"Мы показали, кем вы являетесь": Соколова ответила Приходько из-за обвинений в заказном интервью Видео
00:18
Чорновил сравнил сходивших на "выборы" жителей Донбасса с гражданами нацистской Германии
13 ноября, вторник
23:51
Встретившиеся с Порошенко иерархи УПЦ МП опасаются раскрывать свои имена
23:25
"Аж екнуло": Астафьева показала сцены 18+ со съемок "Свингеры-2"
23:22
Украина больше не верит ни в какие соглашения с РФ - МИД
22:59
"Еще 20 лет поработает": стало известно, как "Северный поток-2" повлияет на украинскую ГТС
22:39
В Севастополе возобновили грозящую Херсонесу разрушением стройку
22:35
"Секс и прогулки": топ-6 привычек, продляющих человеческую жизнь
22:21
В "Украинском доме" Порошенко провел встречу с частью иерархов УПЦ МП - СМИ
22:02
Автор скандального ролика "Топаз, дай команду" стал гражданином России Видео
21:58
Российские приставы начали охоту за Земфирой из-за долга по ЖКХ
21:32
"На пороге техногенных катастроф": Эксперт рассказал, чем чреваты проблемы со срывом отопительного сезона
21:22
Россию обвинили во взломе системы GPS на учениях НАТО в Норвегии
21:21
Варфоломей планирует передать Томос Онуфрию, а не Филарету - росСМИ Видео
20:50
У Порошенко прокомментировали экстренный Синод УПЦ МП
20:29
Зоря разоблачил саботаж УПЦ МП встречи с Порошенко
20:01
"В советское время расстреляли бы": в России учитель угрожала детям за надпись "Путин-вор" Видео
19:59
Украинцев поймали на незаконном ремонте боевых самолетов
19:31
90% крымчан получили российский паспорт - Бабин
19:26
"Команда Порошенко ведет подлую игру": Приходько оправдала уход со скандального интервью Видео
19:07
"Наконец-то виден Гиперлуп": из-за прорыва трубы заблокировано движение в центре Киева Фото Видео
18:58
"Останешься, когда все уедут?": Сеть в восторге от трейлера нового украинского фильма Видео
18:29
"Свалятся деньги. Много денег": астрологи предупредили о вероломных подарках Венеры на этой неделе Видео
18:09
Выборы президента-2019: Порошенко в случае выхода во второй тур проиграет основным конкурентам Фото
17:53
"Сделаем Францию снова великой": Трамп затроллил Макрона из-за национализма и общеевропейской армии
17:50
В США рассказали, как Украина может стать энергонезависимой
17:50
Эксперт дал прогноз насчет судьбы украинской газотранспортной системы
17:48
"Развод" с Константинополем и отказ от Томоса: какие судьбоносные решения принял Синод УПЦ МП Видео
17:10
После сорванной Порошенко встречи в Лавре Синод УПЦ МП выдвинул президенту ультиматум Видео
17:00
Детей отправили на каникулы: еще один крупный город Украины замерзает без отопления Видео
16:53
"Бегство Продана", или Когда пиар дороже работы мнение
16:52
"Понятно, почему Гройсман похудел на 15 кг": в сети комментируют "бегство" Продана
16:46
Прокуратура открыла уголовное дело из-за "выборов" в "ЛНР"
16:30
"Вагины тоже впадают в депрессию": топ-5 неожиданных фактов о женском влагалище
15:58
В Киеве приняли решение по новым тарифам на отопление
15:47
Порошенко сорвал встречу с верхушкой Московского патриархата Видео
15:27
Под Одессой полиция спасла из рабства сотню украинцев
15:23
"Он душевнобольной": премьер Чехии прокомментировал "крымское похищение" его сына
14:58
Таисия Повалий назвала концерт в Кремле "знаковым событием"
14:55
"Сволочь": в центре Киева блондинка с топором изувечила спорткар Видео
14:49
МВФ оценил шокирующие потери экономики Украины из-за коррупции
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять