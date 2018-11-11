Вятрович рассказал о будущей "быстрой" декоммунизации Донбасса и Крыма

Директор Украинского института национальной памяти, историк Владимир Вятрович / "Главред"

После освобождения Донбасса от российской оккупации декоммунизация региона должна быть быстрой, так как именно скорость обеспечит успех реформы.

Такое мнение выразил директор Украинского института национальной памяти, историк Владимир Вятрович в чате на "Главреде".

"Когда мы начинали декоммунизацию в Украине, нам тоже говорили, что этот процесс нужно растянуть на много лет, этого нельзя делать быстро. Я сторонник быстрых и решительных изменений. Убежден, что именно скорость и решительность обеспечивают успех реформ. Так же убежден, что декоммунизация на Донбассе должна произойти достаточно быстро после освобождения этих территорий от российской оккупации", - сказал Вятрович.

Что касается аннексированного Крыма, то по словам директора УИНП, значительной части объектов, подлежащих декоммунизации вернут исторические крымскотатарские названия.

"Названия, которые должны быть изменены на территории Крыма в рамках процесса декоммунизации, уже проработаны и, более того, проголосованы в парламенте, но вступят в действие после освобождения Крыма. Это около семидесяти с чем-то названий, значительной части из которых вернут исторические названия, в частности, исторические крымскотатарские названия", - заключил он.

Ранее Владимир Вятрович рассказал, куда деваются декоммунизированные памятники Владимиру Ленину. "Нет какого-то "кладбища". На самом деле владельцами демонтированных памятников являются местные общины, и именно они решают, что делать с ними дальше", – сказал он.

По его информации, часть из этих памятников хранится на территории отдельных коммунальных предприятий с тем, что, возможно, в будущем они будут переданы в музеи, если они имеют какую-то художественную ценность. Другая часть памятников была переплавлена. "А впоследствии, возможно, из них сделают какие-то другие памятники", - добавил он.