"Кладбище" для Ленина: Вятрович объяснил, куда деваются декоммунизированные памятники

Куда деваются декоммунизированные Ленины / Денис Казанский

Известный историк и глава "Украинского института национальной памяти" Владимир Вятрович во время чата на "Главреде" рассказал, куда деваются декоммунизированные памятники Владимиру Ленину.

"Нет какого-то "кладбища". На самом деле владельцами демонтированных памятников являются местные общины, и именно они решают, что делать с ними дальше", – напомнил он.

По его информации, часть из этих памятников хранится на территории отдельных коммунальных предприятий с тем, что, возможно, в будущем они будут переданы в музеи, если они имеют какую-то художественную ценность.

Читайте также"Нах*й - это туда!". В Сети потешаются над гигантской синей рукой вместо памятника Ленину в КиевеДругая часть памятников была переплавлена. "А впоследствии, возможно, из них сделают какие-то другие памятники", – добавил он.

По его словам, часть из них была даже продана на разного рода аукционах.

"Но абсолютное большинство этих памятников Ленину – это типичные гипсовые фигуры, сделанные по единому утвержденному коммунистической партией образцу, и поэтому они не представляли никакой ни художественной, ни материальной ценности. Очевидно, что абсолютное большинство таких памятников просто уничтожено", – резюмировал Вятрович.

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