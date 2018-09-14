"'Впаривают пургу!": Ницой обрушилась на Министерство образования с новыми обвинениями

Лариса Ницой / Radiosvoboda.org

Украинская писательница Лариса Ницой выдвинула очередные претензии к Министерству образования из-за нового учебника по русскому языку.

По ее словам, на официальном сайте МОН размещена рекомендация на более новый учебник по русскому языку, на обложке которого изображены флаги Украины и Евросоюза, однако и тут писательница нашла изъян.

"Открываем новенький учебник по московской речи. "Украина — многонациональная страна". Вы это серьезно? МОН, вы в какой стране живете? Как вы можете такую пургу писать в учебниках? Украина — моноэтническое государство. И всегда ею была", — пишет она в своем Facebook.

При этом писательница сослалась на опрос Центра Разумкова, согласно которому украинцами себя считают 92% граждан и напомнила, что по данным ООН моноэтническим государством считается страна, в которой проживает 73% представителей одного этноса.

"Конечно, не госпожа министерка читает эти учебники. Их читают "эксперды". С этими "экспердами" был неоднократный скандал. Может министерка их уволила? Нет. Далее экспердируют. Поэтому ответственность на ней. Министерство и дальше впаривает пургу украинцам с детства, что мы — многонациональная страна, поэтому украинец, знай свое место среди других этносов. В стойло. Так нам советы еще впаривали. Министерство, вы не дураки, нет, вы — враги", — добавила Ницой.

Напомним, ранее Ницой высказала критику в адрес главы Министерства образования Лилии Гриневич − из-за скандала с пропагандистскими учебниками по русскому языку в украинских школах.