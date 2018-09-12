"Прибила бы. К*рва": Ницой нещадно обругала главу Минобразования из-за скандала с учебниками по русскому языку

Скандальная украинская писательница, известная своими "крестовыми походами" за чистоту украинского языка Лариса Ницой разразилась нещадной руганью в адрес главы Министерства образования Лилии Гриневич − из-за скандала с пропагандистскими учебниками по русскому языку в украинских школах.

Соответствующее сообщение писательница опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook. "Что?! Школы с украинским языком обучения, первые классы, учат мокшанский язык?! Двуглавого орла и триколор? Наши маленькие украинские дети?! Открыла сайт МОН и пережила настоящий шок. Я этот учебник два года назад изъяла! Затряслись руки. Если бы передо мной была в тот момент министерка, я бы не знаю, что ей сделала. К*рва. Прибила бы", — разразилась возмущенной филиппикой Ницой.

Читайте также"Козлы вонючие". Лариса Ницой "разнесла в пух и прах" компанию Rozetka за торговлю товарами из РФПо словам писательницы, она уже готовит письма с жалобами в Службу безопасности Украины и в Генпрокуратуру. Кроме того, Ницой хочет обратиться к депутатам Рады – чтобы они немедленно инициировали снятие Гриневич с должности.

К слову, весь "сыр-бор", как рассказала писательница, начался после того, как активистка Марина Зеленюк нашла на сайте МОН официальную рекомендацию использовать скандальный учебник на уроках русского языка в 1-3 классах школ с украинским языком обучения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Ницой взбесилась из-за незнания детьми Степана Бандеры, а также радикально высказалась по языковому вопросу.