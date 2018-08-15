Ницой взбесилась из-за незнания детьми Бандеры

Лариса Ницой / телеканал "112 Украина"

Детская писательница Лариса Ницой возмутилась тем, что украинские дети не знают, кто такой Степан Бандера.

В эфире телеканала ZIK Ницой поведала, как пела детям в лагере песни УПА. В одной из них упоминался предводитель организации Степан Бандера.

По словам писательницы, когда она спросила, у них, знают ли они, кто это, из 60 детей в возрасте от 8 до 13 лет ответили только двое.

"Ответ детей: "Бандера - это тот, кто играет на бандере". У меня просто нет слов", - негодует Ницой.

Лариса Ницой известна своими провокационными высказываниями по языковому вопросу. Накануне она заявила, что в детских летних лагерях, находящихся на подконтрольной Украины, не должны отдыхать дети переселенцев из Донецкой и Луганской областей, так как они, по ее словам, "дети сепаров".