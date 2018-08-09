"Дети сепаров": Ницой хочет запретить детям с Донбасса отдыхать в украинских летних лагерях

Скандальная писательница Лариса Ницой / "Радіо Свобода"

Скандальная писательница Лариса Ницой выступила против того, чтобы дети с оккупированных территорий Донбасса отдыхали в детских лагерях в Украине.

"Объясните мне, как так получилось, что на территории нашей страны в летних лагерях отдыхают дети из неподконтрольных Украине территорий самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик? Мало того, они там находятся вместе с детьми участвующих в боевых действиях на Донбассе. В этих лагерях дети, я извиняюсь, "сепаров" рассказывают детям солдат ВСУ о том, что Россия – круто", — подчеркнула она в эфире канала ZIK.

Ницой также добавила, что не понимает, как такие дети попадают в эти лагеря и для чего ребят с Донбасса "сталкивают лбами" с украинскими детьми.

Напомним, ранее Ницой рассказала, как правильно украинизировать страну.