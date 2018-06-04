"Снесем к чертовой собачьей матери". Лариса Ницой радикально высказалась по языковому вопросу в Закарпатье

Писательница Лариса Ницой отличилась очередным жестким заявлением на языковую тему – по поводу венгров-жителей Закарпатской области.

"Хочу сначала сказать: прекратите зомбировать народ! Никакое международное сообщество ничем не обеспокоено. Это кто обеспокоен? Чехи, немцы, французы, англичане? Ничего не обеспокоены! Мы получили рекомендации Венецианской комиссии, Европарламент обратился в комиссию, и мы обратились, получили рекомендации. Обеспокоены одни венгры", - заявила Ницой в эфире телеканала Zik.

По словам писательницы, закарпатские школьники вполне могут изучать венгерский язык в детсадах и школах до 10-го класса.

"Или вы согласитесь на это, или мы сметем к чертовой собачьей матери эту власть, и будете учить свой венгерский язык на факультативах! Поэтому хватайтесь за эту возможность, пока она есть. И передайте это своей Венгрии!", − отметила Ницой.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Лариса Ницой ополчилась на выступающих в РФ украинских артистов.