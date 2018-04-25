Лариса Ницой

Ницой Лариса Николаевна (девичья фамилия - Ефременко).

Дата и место рождения: 17 марта 1969, поселок городского Капитановка, Новомиргородский район, Кировоградская область,УССР.

Образование: Высшее. В 1991 году закончила Кировоградский государственный педагогический институт.

Карьера: Работала по специальности - учителем украинского языка и литературы - в одной из общеобразовательных школ Кировограда. В 1998-м, по приглашению легендарного украинского политика и общественного деятеля Вячеслава Чорновила Ницой переезжает в Киев. Учится за границей на курсах по избирательным технологиям (NDI, IRI, Фонд Конрада Аденауэра). Работала в аппарате партии "Народный Рух Украины", а затем в партии "Реформы и порядок" и в Верховной Раде Украины на должности помощника-консультанта. В 2010 году работала заместителем директора "Центра стратегических разработок".

Как писательница работает в основном в жанре детской литературы. На данный момент ее самая известная книга – повесть "Несокрушимые мураши". Произведение в прозрачно-аллегорической форме описывает военный конфликт Украины, России и боевиков на Донбассе. Кроме того, Ницой известна повестью "Две бабушки в необычной школе или сокровище в коляске", посвященной проблемам инклюзивного образования, а также книгой "Мой Блэк" – как заявляет сама писательница, "о милосердном отношении к животным".

В 2007 году стала дипломантом международного литературного конкурса "Коронация слова", а в 2014 году - лауреатом всеукраинской премии "Ветвь золотого каштана" в номинации "Социальная проза".

Ницой также выступила инициатором ежегодного круглого стола "Книга на защите детской души", посвященного международному Дню защиты детей и инициатором празднования в Украине Всемирного дня писателя.

Организатор всеукраинского движения "Взрослые читают детям" и всеукраинской акции "Почитай мне, папа!".

Ницой разработала серию уроков для школ "Библиотечный урок ведет писатель" и выдвинула идею первого писательского флешмоба в Украине - "Читаем детям".

Семейное положение: Замужем. Супруг Андрей, дочь Леся и сын Ярослав.

Скандалы на языковой почве. Широкую известность в обществе Ницой получила в августе 2016 года. Она опубликовала открытое письмо к и.о. главы Минздрава Ульяне Супрун, в котором просила повлиять на ситуацию, сложившуюся с рисунками и надписями на русском языке в отделении хирургии детской больницы ОХМАТДЕТ. По словам Ницой, она обращалась к автору проекта, художнице Светлане Рудиковой – с просьбой заменить надписи на украинские, но та отказалась и "продемонстрировала "полное пренебрежение к государственному языку".

Затем, в ноябре 2016 года, Ницой обратилась к жителям Киева и предложила рассмотреть демонтировать со станции метрополитена "Университет" бюсты Михаила Ломоносова, Александра Пушкина и Максима Горького. Взамен писательница предложила установить бюсты антрополога и путешественника Николая Миклухо-Маклая, "представителя казацкого рода", языковеда и историка Агатангела Крымского, либо других ученых украинского происхождения.

Позже, в декабре 2016-го Ницой опубликовала на своей странице в Facebook пост, в котором "в красках" описала конфликт на языковой почве. По словам Ницой, рассчитываясь за покупки на кассе в одном из киевских магазинов бытовой химии, она несколько раз попросила кассиршу перейти на украинский язык, но та отказалась это делать. После этого писательница швырнула монеты из сдачи в продавщицу. Пост спровоцировал жаркую и не утихавшую долгое время дискуссию между интернет-пользователями. Часть из них категорически поддержали писательницу, но многие обвинили ее в разжигании вражды между украинцами, говорящими на разных языках.

Второй скандал разгорелся в мае 2017 – из-за билетов на полуфинал песенного конкурса "Евровидение" в Киеве, отпечатанных с текстом на русском языке. Ницой, в частности, заявила, что "медяки в мордяку не помогают, тут нужно лопатой по голове" и предложила "пойти и спалить к черту" офис билетного оператора, пренебрегшего украинским языком ради русского.

В феврале 2018 года разгорелся скандал из-за высказывания Ницой в телеэфире. Писательница подчеркнула, что жителям Украины не стоит напоминать евреям, румынам, венграм, полякам, россиянам и другим народам о преступлениях, совершенным против украинского народа. По мнению Ницой, "украинцы бедные материально, но богатые ментально". Присутствующий на эфире одиозный депутат-"оппоблоковец" Михаил Добкин обвинил писательницу в поддержке "нацистской идеологии".

Позднее в это же месяце Ницой после похода в один из киевских кинотеатров назвала столичную молодежь "сплошным Тамбовом", сильно обеспокоилась громадным количеством русскоязычной речи –. "несмотря на то, что русскоязычных школ в Украине почти не осталось".

В апреле писательница заявила о том, что в 1918-м большевистские войска под командованием армия Михаила Муравьева "расстреливали в Киеве всех, кто говорил на украинском языке" и что "в СССР ущемлялся украинский момент". В ответ известный бизнесмен Гарик Корогодский назвал ее "тупой пи*дой, которая раздрачивает общество".