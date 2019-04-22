Путин оказался не готов поздравлять Зеленского с победой

Путин отказался поздравить Зеленского / Фото: Вести.ру

22 апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что глава РФ Владимир Путин поздравлять Владимира Зеленского, который, по сути, уже победил на выборах президента Украины 2019, с победой на выборах президента Украины 2019 не планирует.

По его словам, "пока преждевременно говорить о поздравлениях господина Путина господину Зеленскому, а также о возможности совместно работать".

При этом Песков уточнил, что "нужно судить по конкретным делам, по конкретным шагам", а официальные итоги пока не объявлены.

Читайте также"Исторический день украинской демократии": как в мире поздравляют триумфатора выборов президентаКроме того, представитель Кремля заявил, что легитимность выборов в Украине поставлена под вопрос, так как "не была предоставлена возможность проголосовать трем миллионам граждан Украины, которые проживают в Российской Федерации".

Несмотря на это, в Москве "с уважением относятся к выбору украинского народа, тем более, этот выбор абсолютно очевиден", резюмировал Песков.

В то же время ранее в Кремле заявляли о готовности Путина вести переговоры с Зеленским. Тогда Песков не исключал возможности проведения переговоров между президентами Украины и России: "В целом Путин всегда открыт для диалога, за исключением тех ситуаций, когда пытаются этот диалог обрамить различными провокациями, пытаются разукрасить диверсиями и так далее".

Сам Зеленский уже рассказал о планах на переговоры с Путиным, курсе в ЕС и НАТО. Еще до победы на выборах шоумен пообещал не жертвовать украинскими территориями и людьми.

В свою очередь премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев, когда прокомментировал победу Зеленского, заявил, что риторика избирательной кампании сохранится, но шанс на улучшение отношений между Киевом и Москвой существует.

В ЦИКе сообщили, что официальные результаты выборов президента 2019 могут быть объявлены 30 апреля. Из-за праздников процесс подсчета может затянуться.

Напомним, 7 февраля Рада приняла закон, которым гражданам РФ запрещено быть официальными наблюдателями на выборах президента Украины, народных депутатов и местных выборах.

В свою очередь директор БДИПЧ Ингиборг Солрун Гисладоттир выразила разочарование по поводу этого решения и заявила, что запрет российским наблюдателям участвовать в наблюдательной миссии за президентскими выборами противоречит обязательствам Украины перед ОБСЕ и ее странами-участницами.

Позднее Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ включило 24 россиянина в состав миссии краткосрочных наблюдателей на президентских выборах в Украине. После чего Климкин осадил ОБСЕ из-за решения по российским наблюдателям. По словам главы МИД, этот вопрос "решенный".

4 марта в Кремле засомневались в легитимности выборов в Украине. Премьер РФ высказал недовольство в связи закрытием избирательных участков на территории России.