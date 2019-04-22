Путин оказался не готов поздравлять Зеленского с победой

Пока преждевременно говорить о возможности совместно работать, заявил Песков.
22 апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что глава РФ Владимир Путин поздравлять Владимира Зеленского, который, по сути, уже победил на выборах президента Украины 2019, с победой на выборах президента Украины 2019 не планирует.
По его словам, "пока преждевременно говорить о поздравлениях господина Путина господину Зеленскому, а также о возможности совместно работать".
При этом Песков уточнил, что "нужно судить по конкретным делам, по конкретным шагам", а официальные итоги пока не объявлены.
Читайте также"Исторический день украинской демократии": как в мире поздравляют триумфатора выборов президентаКроме того, представитель Кремля заявил, что легитимность выборов в Украине поставлена под вопрос, так как "не была предоставлена возможность проголосовать трем миллионам граждан Украины, которые проживают в Российской Федерации".
Несмотря на это, в Москве "с уважением относятся к выбору украинского народа, тем более, этот выбор абсолютно очевиден", резюмировал Песков.
В то же время ранее в Кремле заявляли о готовности Путина вести переговоры с Зеленским. Тогда Песков не исключал возможности проведения переговоров между президентами Украины и России: "В целом Путин всегда открыт для диалога, за исключением тех ситуаций, когда пытаются этот диалог обрамить различными провокациями, пытаются разукрасить диверсиями и так далее".
Сам Зеленский уже рассказал о планах на переговоры с Путиным, курсе в ЕС и НАТО. Еще до победы на выборах шоумен пообещал не жертвовать украинскими территориями и людьми.
В свою очередь премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев, когда прокомментировал победу Зеленского, заявил, что риторика избирательной кампании сохранится, но шанс на улучшение отношений между Киевом и Москвой существует.
В ЦИКе сообщили, что официальные результаты выборов президента 2019 могут быть объявлены 30 апреля. Из-за праздников процесс подсчета может затянуться.
Напомним, 7 февраля Рада приняла закон, которым гражданам РФ запрещено быть официальными наблюдателями на выборах президента Украины, народных депутатов и местных выборах.
В свою очередь директор БДИПЧ Ингиборг Солрун Гисладоттир выразила разочарование по поводу этого решения и заявила, что запрет российским наблюдателям участвовать в наблюдательной миссии за президентскими выборами противоречит обязательствам Украины перед ОБСЕ и ее странами-участницами.
Позднее Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ включило 24 россиянина в состав миссии краткосрочных наблюдателей на президентских выборах в Украине. После чего Климкин осадил ОБСЕ из-за решения по российским наблюдателям. По словам главы МИД, этот вопрос "решенный".
4 марта в Кремле засомневались в легитимности выборов в Украине. Премьер РФ высказал недовольство в связи закрытием избирательных участков на территории России.
Выборы-2019: церемония инаугурации и когда президент Украины вступает в должность
В Украине 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.
Объявление официальных результатов
Официальные результаты второго тура президентских выборов будут опубликованы Центральной избирательной комиссией до 1 мая 2019 года. Согласно закону — не позднее чем на десятый день со дня голосования.
"Пасха для украинцев — один из крупнейших праздников, поэтому мы волнуемся, что можем не получить информацию от судебных органов власти о том, что нигде нет исков", — пожаловался член ЦИК Евгений Радченко.
После этого протокол ЦИК с официальными результатами волеизъявления граждан должен быть опубликован 4 мая в газетах "Голос Украины" и "Урядовий курьер".
Инаугурация президента Украины
Согласно порядку избрания и вступления в должность, победитель выборов президента Украины должен вступить в должность не позднее, чем через 30 дней с момента официального оглашения результатов выборов.
Инаугурация главы государства должна состояться не позднее 3 июня, а следом за этим новоизбранный президент пройдет торжественную церемонию присяги в Верховной Раде.
При этом в команде Зеленского уже назвали вероятную дату инаугурации — 28 мая.
Отметим, что решающей в этом вопросе является роль нынешнего спикера Рады Андрея Парубия: дату инаугурации нового президента определяет парламент, а если нужное количество голосов за это решение не набирается, то спикер своим решением устанавливает дату лично.