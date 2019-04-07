Зеленский рассказал о планах на переговоры с Путиным, курсе в ЕС и НАТО

7 апреля 2019, 23:37

В случае победы на выборах шоумен не намерен жертвовать украинскими территориями и людьми.

Зеленский
Зеленский не собирается уступать Путину и ориентируется на ЕС и НАТО / Reuters

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский высказал готовность в будущем провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, но исключает вариант сдачи агрессору украинских территорий.

"Да. Но жертвовать территориями и людьми мы не будем никогда. Целостность Украины должна быть константой. Это не только в Конституции Украины, это в сердце каждого нормального человека, каждого гражданина Украины, я убежден в этом", - сказал он в интервью программе Сегодня. Итоги на телеканале Украина, отвечая на вопрос о вероятных переговорах с главой Кремля.

Зеленский заявил, что необходимо прекратить войну, чтобы сохранить жизнь военнослужащих.

"Мы понимаем, что каждый день – это чья-то жизнь, это человеческая судьба, это большая трагедия для каждой отдельной семьи. Мы должны это ощущать и примерять всегда на себя, что будет с твоей семьей, если ты потеряешь сына, потеряешь кормильца, или потеряешь брата или сестру", - подчеркнул он.

Читайте также"Мне грустно за Порошенко": французский философ рассказал о встрече с ЗеленскимВ переговорах с Россией шоумен подчеркнул важность дипломатического формата в присутствии западных наблюдателей. Он добавил, что важно развернуть информационную войну и начать диалог с жителями оккупированных территорий.

"Мы должны достучаться до каждого человека, который живет на востоке, на временно оккупированных территориях. И объяснить людям, что мы все украинцы. Не просто протягивать им руку, не просто обещать, а возобновить эти отношения, начать платить пенсии людям, которые живут там, они такие же украинцы. Говорить им, что, ребята, вам просто запудрили мозги, это все информационная война, что мы их ждем, любим, мы всех победим. Что они – украинцы, скоро мы обо всем договоримся, стрельба закончится, они вернутся в состав Украины, все оккупированные территории", - пояснил он.

Зеленский отметил важность сохранения курса Украины в ЕС и НАТО и подчеркнул, что не намерен менять внешнеполитическую стратегию страны. Кандидат в президенты подчеркнул, что необходимо донести до украинцев необходимость вступления страны в Североатлантический Альянс и услышать мнение народа посредством референдума.

"Но для того, чтобы вступить в НАТО, все-таки, это записано и в нашей программе, мы должны людям объяснить, что это, что это не какой-то аллигатор, который хочет проглотить нас, Украину, что это действительно безопасность страны", - считает он.

Напомним, команда кандидата в президенты Владимира Зеленского представила избирателям программу по борьбе с коррупцией, которой намерена руководствоваться в случае избрания шоумена на высший государственный пост страны.

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Россия Евросоюз НАТО Владимир Зеленский Владимир Путин
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