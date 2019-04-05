В штабе Зеленского озвучили решение по дебатам на Олимпийском

Зеленский будет участвовать в дебатах на Олимпийском 19 апреля / Главред

Спикер предвыборного штаба Владимира Зеленского, политтехнолог Дмитрий Разумков сообщил, что кандидат в президенты примет участие в дебатах со своим оппонентом Петром Порошенко накануне второго тура выборов.

"Да, было сказано, что 19 числа в рамках действующего законодательства", - сказал он в эфире ток-шоу Глас народа на телеканале 112 Украина.

Как известно, Владимир Зеленский записал видеообращение на НСК Олимпийский, в котором вызвал Петра Порошенко на дебаты и выдвинул украинскому лидеру ряд условий.

На следюущий день Порошенко сам записал видеообращение, в котором выразил готовность встретиться на НСК. "Стадион, так стадион", - сказал президент.

В свою очередь Зеленский предложил Юлии Тимошенко стать "гарантом" на его дебатах с Петром Порошенко. Однако лидер Батькивщины отказалась.