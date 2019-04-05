Дебаты Зеленского и Порошенко обойдутся в 1 млн долларов – Аласания

Украинцев ожидают дебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского

Предвыборные дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского на НСК Олимпийский обойдутся в 1 млн долларов, заявил глава правления UA: Суспільне Зураб Аласания.

"По предварительным данным на проведение дебатов придется потратить около $1 млн", — подчеркнул он в комментарии Лиге.

В качестве примера он привел концерт Святослава Вакарчука на НСК Олимпийский, который обошелся в 500 тысяч долларов.

Аласания добавил, что существенная разница с вероятной стоимостью дебатов объясняется дополнительными затратами на охрану мероприятия.

Глава правления UA: Суспільне также отметил, что уже прорабатываются различные варианты монтажа сцены, установки света, звука и обеспечение безопасности мероприятия.

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Как известно, Владимир Зеленский записал видеообращение на НСК Олимпийский, в котором вызвал Петра Порошенко на дебаты и выдвинул украинскому лидеру ряд условий.

На следюущий день Порошенко сам записал видеообращение, в котором выразил готовность встретиться на НСК. "Стадион, так стадион", - сказал президент.

Кроме того, в штабе Порошенко уточнили, что глава государства 5 апреля, в 09.00 готов пройти обследование в медпункте стадиона Олимпийский и сдать все нужные анализы.

В свою очередь Зеленский предложил Юлии Тимошенко стать "гарантом" на его дебатах с Петром Порошенко.

Отметим, что в пятницу утром, 5 апреля, кандидаты в президенты выполнили обещания: первым пришел сдавать анализы Владимир Зеленский, вслед за ним предал себя в руки эскулапов и Петр Порошенко.