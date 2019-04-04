Анализы в медпункте и оцепление из Нацгвардии: У Порошенко рассказали о его дебатах с Зеленским на Олимпийском

Петр Порошенко и Владимир Зеленский / коллаж УНИАН

Действующий президент Украины Петр Порошенко согласен перед дебатами с Владимиром Зеленским пройти медосмотр.

С таким заявлением на брифинге 4 апреля выступил Олег Медведев - глава избирательного штаба Порошенко.

По его словам, действующий президент готов завтра, 5 апреля, в 09.00 пройти обследовании в медпункте стадиона Олимпийский и, в частности, сдать все нужные анализы - касаемо употребления спиртных напитков и наркотических веществ.

"Это должна быть независимая экспертиза, результаты тоже важны для избирателей", - заявил Медведев.

По его словам, Порошенко полностью готов к дебатам - в любое время и в любом месте.

"Дебаты могут быть предусмотренные законом, но мы считаем, что не нужно все сводить только до 19 числа. Если таких дебатов недостаточно, они могут быть 18, 17, 16 числа или в любую дату, приемлемую для кандидатов. Конечно, должен быть четкий регламент, объективность ведущих, равные условия для обоих кандидатов", - произнес Медведев.

Далее, глава штаба Порошенко сказал, что тот готов оплатить половину стоимости аренды Олимпийского - ради дебатов с Зеленским.

"Если Зеленскому удобнее [дебатировать - Главред] на стадионе или в цирке, или еще где-то, то мы,в знак уважения к его избирателям, готовы встречаться на любых удобных ему площадках. Главное, чтобы страна увидела позицию обоих кандидатов", - подытожил Медведев.

Позднее, в 15.00 пользовательница соцсетей Софья Касьяненко опубликовала фотографию того, как по периметру НСК Олимпийский оказалось выставлено оцепление из бойцов Нацгвардии Украиины.

Напомним, в среду, 3 апреля, победивший в первом туре выборов 2019 с громадным отрывом кандидат в президенты Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook "видеовызов" Петру Порошенко на дебаты. Они, как предложил Зеленский, должны будут пройти на самом крупном стадионе страны - киевском НСК Олимпийский - при скоплении журналистов и телевизионщиков. Далее, оба участника дебатов обязаны путем медосмотра "доказать украинцам, что они не алкоголики и не наркоманы". Зеленский дал Порошенко на ответ ровно сутки (с момента обнародования своего видео).

Представители пресс-службы НСК Олимпийский практически молниеносно заявили, что к руководству стадиона кто-либо не обращался насчет дебатов Зеленского и Порошенко.

Вечером народный депутат из фракции БПП Мария Ионова в телеэфире заявила о том, что Порошенко не пойдет на дебаты с Зеленским на стадион Олимпийский. Тем не менее, поздней ночью 4 апреля Петр Порошенко опубликовал видеообращение, в котором согласился появиться ради дебатов на стадионе Олимпийский. Позднее известный украинский телеведущий и шоумен Сергей Притула предложил свои (причем бесплатные) услуги в качестве ведущего дебатов между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.