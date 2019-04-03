На НСК Олимпийский категорически "открестились" от дебатов Зеленского и Порошенко

НСК Олимпийский / dynamo.kiev.ua

Госпредприятию НСК Олимпийский не поступало никаких официальных заявок/проектов соглашений на проведение дебатов между кандидатами в президенты Украины.

Такое сообщение опубликовали представители пресс-службы стадиона.

"Предложение одного из кандидатов в президенты провести такие дебаты на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве - является его собственной инициативой. Она не обсуждалась с руководством госпредприятия и не согласовывалась с графиком проведения мероприятий на арене. В случае поступления соответствующих предложений администрация НСК Олимпийский будет рассматривать их в рабочем порядке", - говорится в тексте.

Читайте также"Троллинг 80-го уровня": Зеленский вызвал Порошенко на дебаты, реакция соцсетейТакже в пресс-службе подчеркнули, что НСК Олимпийский - "аполитичное государственное предприятие и не принимает никакого участия в избирательной кампании какого-либо из кандидатов в президенты Украины".

Напомним, вечером в среду, 3 апреля, добившийся победы в первом туре с большим отрывом кандидат в президенты Владимир Зеленский через видеоролик на Facebook бросил вызов Петру Порошенко на дебаты. Они, по задумке Зеленского, должны пройти на киевском стадионе НСК Олимпийский - в присутствии журналистов и телекамер. Далее, оба участника должны обязательно пройти через медэкспертизу - "доказав народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов". Порошенко на ответ Зеленский дал ровно сутки с момент обнародования своего видео.