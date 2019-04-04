Окончательные результаты выборов-2019: как голосовала Украина

Центральная избирательная комиссия подвела итоги первого тура президентских выборов в Украине, завершив обработку 100% бюллетеней.

Убедительную победу одержал шоумен Владимир Зеленский, набравший 30,24% голосов. Действующий глава государства Петр Порошенко занял второе место с результатом 15,95%.

Отметим, что подавляющую победу Зеленский одержал также и в региональном срезе. При этом Порошенко удалось опередить Зеленского только в двух областях - на западе страны, во Львовской и Тернопольской. Закарпатская, Волынская, Хмельницкая и Ровенская - отдали предпочтение Зеленскому.

Кроме того, Зеленский стал лидером почти во всех областях на Востоке и Юге страны, в частности, в Запорожской получил 39,75%, Днепропетровской - 45,34%, Харьковской - 36,40%.

Также отдали предпочтение Зеленскому и южные регионы - в Одесской области Зеленского поддержали 41,26% избирателей, в Николаевской - 40,74%, в Херсонской 37.58%.

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В центральных областях заметное преимущество также получил Зеленский, в частности, в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировогорадской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях.

Обратим внимание, что лишь в трех областях Украины лидерами стали другие кандидаты, не вошедшие в лидирующую пару.

Лидер Оппозиционного блока - За Жизнь Юрий Бойко стал лидером электоральных симпатий в Луганской и Донецкой областях, получив, соответственно, 43,96% и 36,85% голосов.

А лидер Батькивщины Юлия Тимошенко стала победителем в Ивано-Франковской области с результатом в 22,51%.

/ Скриншот с cvk.gov.ua





Напомним, в ЦИК уже анонсировали второй тур выборов президента Украины.

Как известно, в Украине состоялся первый тур выборов президента, в нем приняли участие рекордное количество кандидатов на высший руководящий пост страны — 39 человек.