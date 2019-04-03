Порошенко не пойдет на дебаты с Зеленский на стадион Олимпийский - нардеп от БПП

Петр Порошенко / Reuters

Народный депутат из фракции БПП Мария Ионова заявила о том, что президент Украины Петр Порошенко будет встречаться с шоуменов и кандидатом в президенты Владимиром Зеленским исключительно в телестудии.

"Президент Порошенко – европеец и он не будет встречаться на стадионе. Будет встречаться в телестудии, где должны пройти нормально, профессионально дебаты", –именно так нардеп прокомментировала в эфире "Громадського" сегодняшнее видеообращение Зеленского, в котором он бросил вызов Порошенко, позвав на дебаты на киевском стадионе НСК "Олимпийском".

"А на стадион к нему может прийти [глава Федерации футбола Украины Андрей - Главред] Павелко и сыграть в футбол", – не без иронии подытожила Ионова.

Напомним, в среду, 3 апреля, победивший в первом туре выборов 2019 с громадным отрывом кандидат в президенты Владимир Зеленский опубликовал на Facebook видео, в котором бросил вызов Петру Порошенко на дебаты. Они, по идее Зеленского, должны состояться на столичном стадионе НСК Олимпийский - при журналистах и под прицелами телекамер. Далее, оба участника обязаны через врачебную экспертизу - "доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов". Затем Зеленский дал Порошенко на ответ ровно сутки (с момента обнародования своего видео).

Однако представители пресс-службы НСК Олимпийский оперативно ответили, что к руководству стадиона кто-либо обращался по поводу дебатов Зеленского и Порошенко.