"Свистите, если что": Притула предложил провести дебаты Зеленского и Порошенко

4 апреля 2019, 11:53

Шоумен бесплатно вызвался стать модератором дебатов на Олимпийском.

Порошенко, Зеленский
Притула предложил бесплатно провести дебаты Порошенко и Зеленского / Главред

Известны украинский телеведущий и шоумен Сергей Притула предложил стать ведущим дебатов между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.

На своей странице в Facebook ведущий сообщил, что бесплатно готов стать модератором дебатов на Олимпийском, а также расписал даты гастролей, чтобы кандидаты подстроились под его плотный график.

"Штабам обоих кандидатов сообщаю, что вот в эти дни я на гастролях. 4.04 - Запорожье, 6.04 - Днепр, 7.04 - Желтые Воды, 8.04 - Вольногорск, 13.04 - Изяслав, 14.04 - Нетешин, 16,17.04 - Львов. В любой другой день могу поработать модератором на дебатах. На безвозмездной основе. Мой номер есть у обоих. Где НСК "Олимпийский" я знаю. Свистите, если что. UPD. Будьте готовы, что спрошу чей Крым!", - написал ведущий.

/ facebook.com/serhiyprytula

Дебаты Зеленского с Порошенко

Согласно подсчетам всех 100% бюллетеней, в первом туре выборов президента Украины 2019 победили шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко. Зеленский набрал 30,24% (за него проголосовали 5 млн 713 тысяч 825 избирателей). За Порошенко проголосовали 15,95% избирателей (он получил 3 млн 14 тысяч 523 голоса). Таким образом, именно они выходят во второй тур. И теперь общественность ожидает, что они проведут дебаты.

Ситуация с дебатами развивалась следующим образом. Поздним вечером в день выборов, 31 марта, Порошенко заявил журналистам, что ключевым элементом финального этапа кампании должны быть предвыборные дебаты. Практически сразу Зеленский согласился на их проведение. Однако через пару дней его советник Руслан Рябошапка усомнился в нужности дебатов — мол "не о чем будет дебатировать".

Тем не менее, 3 апреля Зеленский позвал Порошенко на публичные дебаты на Олимпийском.

"Обращаюсь к Петру Порошенко. Вы зовете меня на дебаты. Мечтали, что я убегу, отморожусь — нет. Я — это не Вы в 2014 году [Тогда на внеочередных выборах Порошенко отказался дебатировать с Юлией Тимошенко]", — заявил Зеленский.

И сразу назвал условия дебатов: они должны состояться на киевском стадионе НСК Олимпийский и в присутствии журналистов и телерепортеров.

В ответ 4 апреля Порошенко согласился провести дебаты на киевском стадионе НСК Олимпийский.

"…стадион, так стадион. Я жду Вас, Владимир Александрович", — заявил президент.

На самом НСК Олимпийский категорически "открестились" от дебатов Зеленского и Порошенко: там заявили, что официальных заявок к ним не поступало, а если таковые поступят, то их будут рассматривать в рабочем порядке. Позднее на НСК Олимпийский назвали главное условие проведения дебатов Порошенко — Зеленский, но, в принципе, провести мероприятие согласны. 

Дебаты Зеленского и Порошенко: дата

По закону, дебаты должны состояться 19 апреля. При этом они транслируются "в промежутке между 19 и 22 часами", уточнил глава НОТУ Зураб Аласания.

Дебаты Зеленского и Порошенко: формат

Общественное хочет формат, чтобы на дебатах присутствовали эксперты и журналисты. Однако штабы политиков могут потребовать иной формат:

  • с участием представителей СМИ и экспертов,
  • модерация между ними,
  • дебаты в несколько туров.

"Имеется в виду три тура, которые соответствуют тому, чем президент руководит в стране — по законодательным инициативам, по международной политике и по международной безопасности. Вот три таких типа дебатов. Однако я не думаю, что они на это согласятся. Было бы хорошо, чтобы кандидаты на один согласились", — заявил Аласания.

При этом он уже отметил, что Порошенко придется ставить ограничения во времени, ведь тот является активным риториком.

Дебаты Зеленского и Порошенко: что будет в случае отказа

Наказание кандидата за отказ участвовать в дебатах в Украине не предусмотрено.

"Если один из кандидатов не приходит, то мы должны отдать выделенное время другому для проведения предвыборной агитации", – пояснил Аласания.

При этом в Раде уже зарегистрировали законопроект, который должен сделать их обязательными.

Ранее глава Опоры обьяснила тонкости предстоящего баттла между Зеленским и Порошенко.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Петр Порошенко Владимир Зеленский Сергей Притула дебаты
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

12:06
Гриценко заявил, что определился со своим отношением к Порошенко
12:01
Мороз и солнце: прогноз погоды на пятницу обещает украинцам нюансы Видео
11:55
Дебаты Зеленский — Порошенко на стадионе: все, что надо знать о главной битве на выборах 2019 Видео
11:53
"Свистите, если что": Притула предложил провести дебаты Зеленского и Порошенко
11:35
Баттл на НСК: Порошенко будет убедительней, но его не будут слушать мнение
11:32
Вступление Украины в НАТО необходимо не только Киеву, но и Альянсу - Яценюк
11:22
Дебаты на стадионе выгодны Порошенко не меньше, чем Зеленскому мнение
11:13
Девушка дня Instagram миниатюрная красотка Лиза Баширова Фото
11:13
Дебатов должно быть двое: глава Опоры объяснила тонкости предстоящего баттла между Зеленским и Порошенко Видео
10:43
Помогут ли Порошенко дебаты на "Олимпийском" нокаутировать Зеленского мнение
10:30
"И проигравшего скормить львам на арене": соцсети взорвались после согласия Порошенко на дебаты с Зеленским на стадионе Фото Видео
09:54
Порошенко пригласил в свою команду гроссмейстера "черного пиара" мнение
09:45
Украинским "диверсантам" в аннексированном Крыму дали 14 лет строгого режима Видео
09:27
Названо главное условие проведения дебатов Порошенко — Зеленский на НСК Олимпийский Видео
09:24
Курс евро в Украине подскочил, как ужаленный. Доллар рванул слабее Видео
09:03
Одним солнце, другим – снег: синоптики рассказали, кому не повезло с погодой в Украине в четверг Видео
08:35
"Так выглядит смерть": волонтеры показали блиндаж, в котором погибла "Ведьма" Фото
08:22
Как Порошенко победить во втором туре мнение
08:15
Окончательные результаты выборов-2019: как голосовала Украина Видео
07:48
Триумф Зеленского: в Центризбиркоме подсчитали 100% бюллетеней Видео
07:40
Ученые рассказали, как быстро и качественно похудеть
07:25
"Жду Вас, Владимир Александрович": Порошенко ответил на обращение Зеленского насчет дебатов Видео
07:15
С днем ангела, Таисия: поздравления на словах и в анимированных открытках Фото
06:55
Почему Кремль так испугался Зеленского и пытается сохранить у власти Порошенко мнение
06:33
Когда закончится война на Донбассе: астролог дал неожиданный прогноз
06:10
Олег Винник признался, делал ли пластические операции Видео
05:44
Астрономы готовят потрясающее открытие на 10 апреля Видео
05:01
"Выплаты за почти 400 лет оккупации": Омелян выставил требование для возобновления авиасообщения с Россией
04:26
"Афро-королева": Даша Астафьева покорила сеть новой прической
03:32
"Зинченко сейчас - лучший защитник в МанСити": британский эксперт оценил игру украинца
02:57
"Без трусиков?": Настя Каменских взволновала фанатов фото в полупрозрачном белье
02:02
Психолог объяснила, как влюбиться в себя Видео
01:48
Смешко отказался поддержать Порошенко во втором туре
01:09
День веб-мастера 2019 и День Интернета 2019 – яркие поздравления и картинки Фото Видео
00:28
Социолог рассказала, чем выборы 2019 отличаются от предыдущих Видео
03 апреля, среда
23:43
"Финн Райво" рассказал о своей последней встрече с Булдаковым
23:33
Добрались и туда: В Николаеве декоммунизировали хлеб
23:01
На росТВ ведущий-пропагандист пропал из студии после спора со сторонником Украины
22:46
Порошенко не пойдет на дебаты с Зеленский на стадион Олимпийский - нардеп от БПП
21:43
На НСК Олимпийский категорически "открестились" от дебатов Зеленского и Порошенко
21:07
Вы не поверите: Госстат подсчитал, насколько выросли доходы украинцев за год Видео
20:32
"Троллинг 80-го уровня": Зеленский вызвал Порошенко на дебаты, реакция соцсетей
20:09
В Госавиаслужбе объяснили, почему разрешили Бойко и Медведчуку вояж на самолете в РФ
19:42
Скандальных пропагандистов Скабееву и Попова решили засудить
19:14
Зеленский позвал Порошенко на публичные дебаты на Олимпийском - опубликовано видео Видео
19:01
"Есть что скрывать": Олег Винник ответил на вопрос о детях Видео
18:42
У Зеленского уже пообещали первые "посадки" Видео
18:23
"С этого надо было начинать": россияне искренне обрадовались "полезным" санкциям против олигархов РФ Видео
18:22
Сыгравший Дукалиса актер прокомментировал смерть Алексея Булдакова
17:42
"Идиоты и шалуны": Охлобыстин продолжил "собачиться" с Зеленским
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться