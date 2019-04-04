Дебатов должно быть двое: глава Опоры объяснила тонкости предстоящего баттла между Зеленским и Порошенко

Глава Опоры объяснила тонкости предстоящего баттла между Зеленским и Порошенко

Председатель правления гражданской сети Опора Ольга Айвазовская прокомментировала предстоящие дебаты между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.

Она отметила, что если кандидаты в президенты решат устроить мероприятие на Олимпийском – то в телестудию им все равно придется сходить, на еще одни дебаты.

"Закон дает право кандидатам проводить агитационные мероприятия, среди которых и дебаты, исключительно за счет избирательного фонда. Все имеют право ходить на эфиры, дебатировать, спорить и доказывать свою позицию, но если речь о формате стадиона, то расходы на него должны быть покрыты официально самыми же кандидатами в равной пропорции", – заявила Айвазовская.

Читайте также"И проигравшего скормить львам на арене": соцсети взорвались после согласия Порошенко на дебаты с Зеленским на стадионеПри этом, по ее словам, закон обязывает преемника НТКУ – фактически Общественного вещателя – 19 апреля организовать дебаты на средства налогоплательщиков, но эти дебаты безвозмездно могут транслировать другие телеканалы.

"Формат дебатов на Общественном определяют не кандидаты, а вещатель, ведущие, которые должны быть ровно удаленными от всех, профессиональными. Правила устанавливает независимая медиа-структура, а не штабы кандидатов и креативные технологи. Я бы также очень рекомендовала ведущим воздерживаться от каких-либо политических заявлений", – призвала она.

И резюмировала, что, по всей вероятности, придется устроить двое дебатов: "В сложившейся ситуации, и если кандидаты хотят объединять страну, им придется идти на официальные дебаты обоим, как и на стадион. Или бюджетными средствами нужно оплатить Олимпийский, где именно Общественное организует содержательную часть".