Без Зеленского не обойдется: Порошенко назвал ключевой элемент второго тура выборов 2019

Президент захотел дебатов с оппонентом.
Нынешний президент Петр Порошенко в комментарии журналистам заявил, что перед вторым туром нужно будет провести дебаты.
"Выборы — во втором туре. Ключевым элементом должны быть предвыборные дебаты", — заявил он.
Напомним, на 29 марта были запланированы дебаты между Зеленским, Тимошенко и Порошенко. В ходе сообщения не было уточнения, подтвердили ли все кандидаты в президенты свое гарантированное присутствие на мероприятии.
В итоге в штабе Зеленского сообщили, что тот не придет из-за участия во всеукраинском гастрольном туре Вечернего Квартала, который продолжается уже две недели. Не явился на дебаты и Порошенко.
А вот Тимошенко неожиданно на дебаты явилась. Впрочем, надолго она не задержалась.
"Я пришла на дебаты, хотя дебаты некого", — констатировала лидер Батькивщины.
После чего покинула студию, несмотря на уговоры ведущих, журналистов и зрителей остаться и ответить на вопросы избирателей.
Соцсети взорвались после ухода Тимошенко с дебатов. Пользователи выразили возмущение, что политик превратила серьезный телевизионный формат в пиар-акцию.
Напомним, Центризбирком обнародовал первые официальные результаты выборов 2019. Опубликованы результаты обработки 0,17% избирательных бюллетеней.
По данным национального экзит-пола 2019, лидером избирательной гонки стал Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко финишировал вторым.
Результаты выборов 2019: когда объявят результаты голосования
Предварительные результаты выборов президента Украины появятся сразу после закрытия избирательных участков 31 марта в 20.00. Вначале это будут экзит-полы - результаты опросов украинцев на выходе из избирательных участков. Национальный экзит-пол 2019 проведут совместно фонд Демократические инициативы, КМИС и Центр Разумкова.
Официальные результаты выборов-2019 Центризбирком объявит в срок до 10 апреля. В этот же день ЦИК примет решение о проведении второго тура голосования, если ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов (50% + один голос).
Результаты голосования в первом туре опубликуют в "Голосе Украины" и "Урядовом курьере" до 13 апреля.
Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля 2019 года.