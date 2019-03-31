Без Зеленского не обойдется: Порошенко назвал ключевой элемент второго тура выборов 2019

Порошенко назвал ключевой элемент второго тура выборов 2019 / Лига

Нынешний президент Петр Порошенко в комментарии журналистам заявил, что перед вторым туром нужно будет провести дебаты.

"Выборы — во втором туре. Ключевым элементом должны быть предвыборные дебаты", — заявил он.

Напомним, на 29 марта были запланированы дебаты между Зеленским, Тимошенко и Порошенко. В ходе сообщения не было уточнения, подтвердили ли все кандидаты в президенты свое гарантированное присутствие на мероприятии.

В итоге в штабе Зеленского сообщили, что тот не придет из-за участия во всеукраинском гастрольном туре Вечернего Квартала, который продолжается уже две недели. Не явился на дебаты и Порошенко.

А вот Тимошенко неожиданно на дебаты явилась. Впрочем, надолго она не задержалась.

"Я пришла на дебаты, хотя дебаты некого", — констатировала лидер Батькивщины.

После чего покинула студию, несмотря на уговоры ведущих, журналистов и зрителей остаться и ответить на вопросы избирателей.

Соцсети взорвались после ухода Тимошенко с дебатов. Пользователи выразили возмущение, что политик превратила серьезный телевизионный формат в пиар-акцию.

Напомним, Центризбирком обнародовал первые официальные результаты выборов 2019. Опубликованы результаты обработки 0,17% избирательных бюллетеней.

По данным национального экзит-пола 2019, лидером избирательной гонки стал Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко финишировал вторым.