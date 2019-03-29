"Лиш вона сидітиме сумна": соцсети взорвались после ухода Тимошенко с дебатов

Тимошенко на дебаты пришла, но со зрителями в открытом формате общаться отказалась / Фото: Facebook/Сергей Щербина

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко пришла на Общественное ТВ на дебаты с оппонентами – Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Однако, зная предварительно, что два других кандидата от дискуссии отказались, она все же решила прийти в студию, постоять там пять минут в пальто и уйти, отказавшись общаться с зрителями в студии и потенциальными избирателями.

После показательных дебатов от Тимошенко украинский сегмент соцсетей взорвался критикой в адрес лидера Батькивщины. Пользователи обвиняли политика в том, что она традиционно все превратила в удобный для своей персоны пиар.

"Жаль ЮВТ. Пришла на дебаты. Сподобилась. Лучшие свои тексты приготовила. Нарядилась. Глазки подвела. Колясочку дома оставила. А никто дебатировать не пришел. Совсем со счетов списали. Зубожиння.ПС. "Лиш вона, лиш вона сидітиме сумна...", - написал Vadzim Dounar.

"UA:Перший послали все кандидаты в презденты! Все! Приговор грантоедскому проекту! Бросайте камни!" – оправдал отказ кандидатов от участия в дебатах Виталий Кулик.

"Юлия Тимошенко приехала на дебаты. Чтобы сразу же уйти с них. Охренеть", - написал ведущий дебатов Павел Казарин.

Юлия Тимошенко решила выгулять белое пальто. В студии нашего ток-шоу.

Мы официально приглашали в эфир "большую тройку". Никто не подтвердил и не отказался. Мы подготовили эфир без кандидатов. За семь минут до начала нам говорят, что приехала ЮВТ.

Мы успеваем переставить студию и запускаем кандидата. Который, как выясняется, приехал лишь для того, чтобы красиво постоять пять минут в одиночестве. Но если бы Юлия Тимошенко изначально собиралась принять участие в нашей программе – ее штаб не говорил бы нам, что у нее на 29-е марта "все расписано".

Это не попытка выгородить Порошенко или Зеленского. Если бы кто-то из них попытался провернуть аналогичную манипуляцию - реакция была бы такой же. Но они не пытались

Знаете, Анатолий Гриценко оказался смелее Юлии Тимошенко. Он приехал один и полтора часа держал удар от экспертов. А Юлия Тимошенко сбежала. От зрителей, экспертов и неудобных вопросов.

Вот как это было", - рассказал Казарин подробности, в буквальном смысле, с места событий.

"Глубокого сексизма пост. Порошенко и Зеленский на дебаты не пришли", - пошутил Денис Попович.

"Отказ принять участие в программе Общественного телевидения - это очень некорректно по отношению к изибирателям. Мне кажется, нам нужен закон об обязательных дебатах на Общественном ТВ перед выборами, и президентскими, и парламентскими. Кандидаты в президенты и первые пятерки в партийных списках должны говорить и дискутировать друг с другом и с экспертами", - отмечает журналист Юрий Бутусов.

"Чем Тимошенко лучше Порошенко или Зеленского? Ничем. Она пришла на дебаты со своими конкурентами. Посмотрела, что их нет, толкнула речь, какая она всё-таки молодец, махнула своим пальто и растворилась. Что это было??То есть рассказывая, какой классной она сделает Украину, она отказалась отвечать на вопросы общества, активистов.Отсутствие смелости у политика - это ужасная черта. Как оказалось, ее нет ни у Порошенко, ни у Зеленского и даже у Тимошенко. Все хотят, чтобы их только хвалили и не бесили острыми вопросами. Ну что ж, мы оказались перед прекрасным выбором между тремя самовлюбленными эгоистами (нет, это не тавтология)", - написала журналист Марина Шашкова.

"Тимошенко приехала на "дебаты", обнаружила, что Порошенко и Зеленского нет, и сказала, что уходит. На нее наехали сидящие в студии журналисты. Говорят: "Уважайте нас! Не превращайте все в пиар-акцию!". Прям мощно начали на нее быковать и брать на понт: "Давай, не ссы. Отвечай на наши вопросы! Мы вот хотим спросить о том, какая ты сволочь, например".А она: "Не, не то. Мне это все не интересно. Между двумя турами могу к вам прийти и с вами поговорить, но не сейчас".И свалила. Очень странная картина была!" – подчеркнул журналист Иван Яковина.

"Нужен закон, который обязывает кандидатов на пост президенты ходить на дебаты. Иначе нас просто пытаются водить за нос", - заключил Максим Бутченко.