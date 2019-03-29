"Тут нема кого дебати": Тимошенко со скандалом ушла с Общественного

29 марта 2019, 19:46

Политик отказалась ответить на вопросы общественности, поскольку ее оппоненты в эфир не явились.

Тимошенко посетовала на то, что "некого дебаты" и ушла / Фото: Facebook/Сергей Щербина

Кандидат в президенты Юлия Тимошенко решила-таки приехать на нашумевшие дебаты на Общественное телевидение, но, не увидев в студии оппонентов – Петра Порошенко и Владимира Зеленского – решила также покинуть эфир.

"Я пришла на дебаты, хотя дебаты некого", - констатировала лидер Батькивщины.

Тимошенко заявила ведущим и гостям студии, что планировала дискутировать с политическими оппонентами, но в виду их отсутствия также не будет принимать участие в дебатах.

Ведущие, журналисты и зрители начали уговаривать кандидата в президенты остаться и ответить на вопросы избирателей.

"Я была приглашена на дебаты. Мне очень жаль, что два мощных рейтингоносца не нашли время, а скорее, храбрости, сегодня дебатировать. Я думаю, что один в принципе ни на какие дебаты не придет, а второй кандидат в президенты с большим рейтингом, он на велосипеде у нас ездит, я думаю, что он на велосипеде не доехал ", - заявила Тимошенко.

Политик заявила о готовности прийти в эфир Общественного в промежутке между первым и вторым туром президентских выборов.

Пользователи соцсети начали комментировать несостоявшиеся дебаты между кандидатами.

"Тимошенко таки сказала это: "Тут нема кого дебати". И показала на пустые места, назвав их Порошенко и Зеленским. Она стала за трибуну не снимая пальто. Говорит, что пришла дискутировать с кандидатами в президенты. И уходит из студии. Начинается скандал. Собравшиеся требуют уважения, Казарин говорит, что Гриценко был смелее и общался с представителями гражданского общества. "Женщины слабее", - возразила Тимошенко. Ведущие и эксперты настаивают, чтобы она осталась и ответила на вопросы журналистов и активистов.

UPD. Тимошенко ушла. Общественность вместе с ведущими возмущены. Сидящие в студии говорят, что она зашла на 5 минут попиариться", - пишет журналист Сергей Щербина.

"Чем Тимошенко лучше Порошенко или Зеленского? Ничем. Она пришла на дебаты со своими конкурентами. Посмотрела, что их нет, толкнула речь, какая она все-таки молодец, махнула своим пальто и растворилась. Что это было?? То есть рассказывая, какой классной она сделает Украину, она отказалась отвечать на вопросы общества, активистов. Отсутствие смелости у политика - это ужасная черта", - пишет журналист Марина Шашкова.

Прокомментировали дебаты и на странице Тимошенко в Facebook. Кандидат предложила избирателям написать в комментариях, почему не пришли в студию Общественного ее оппоненты.

Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщил, что не сможет принять участие в дебатах из-за участия во всеукраинском гастрольном туре Вечернего Квартала, который продолжается уже две недели. Источники в окружении президента рассказали, что визит на Общественное в графике Порошенко отсутствует, он планирует посетить ТРК Украина.

Как ранее сообщалось, кандидаты в президенты Олег Ляшко и Юрий Бойко не пришли на дебаты с Анатолием Гриценко в эфир UA:Першого. Тому пришлось вместо конкурентов "общаться" с пластиковыми манекенами.

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Петр Порошенко Владимир Зеленский Юлия Тимошенко дебаты Общественное телевидение
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