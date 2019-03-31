"Какая мне разница?": Зеленский согласился провести дебаты с Порошенко

Владимир Зеленский согласился на дебаты с Петром Порошенко / Главред

Владимир Зеленский, который по результатам экзит полов безоговорочно лидирует в президентской гонке, согласился на дебаты с действующим президентом Петром Порошенко.

"Да, я готов. Я готов. Порошенко, ни Порошенко. Какая мне разница?", - заявил он, отвечая на вопрос журналистов в своем избирательном штабе.

Кроме того, Зеленский также прокомментировал заявление Порошенко о том, что шоумен якобы является "марионеткой бизнесмена Игоря Коломойского".

"Так Вы марионетка Свинарчука? Или Свинарчук - Ваша марионетка", - ответил Зеленский Порошенко.

Как известно, на 29 марта были запланированы дебаты между Зеленским, Тимошенко и Порошенко. В ходе сообщения не было уточнения, подтвердили ли все кандидаты в президенты свое гарантированное присутствие на мероприятии.

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В итоге в штабе Зеленского сообщили, что тот не придет из-за участия во всеукраинском гастрольном туре Вечернего Квартала, который продолжается уже две недели. Не явился на дебаты и Порошенко.

Напомним, по данным национального экзит-пола 2019, лидером избирательной гонки стал Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко финишировал вторым.

Как свидетельствуют данные Всеукраинского экзит пола, проведенного по заказу ТСН на выборах президента Украины, во второй тур президентских выборов 2019 также выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Таким образом, 21 апреля во втором туре встречаются Порошенко и Зеленский.