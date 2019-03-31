Зеленский пообещал сюрпризы во втором туре и рассказал о первых шагах на посту президента

Владимир Зеленский / Reuters

Владимир Зеленский, который по результатам экзит полов является лидером избирательной гонки, заявил о том, что ко второму туру будут подготовлены некоторые сюрпризы.

"Конечно мы хотели победить в первом туре, но нас пока устраивает этот результат. Это небольшая победа – шаг к большой победе. Хотел бы поблагодарить каждого украинца, который голосовал "Не по приколу", - подчеркнул Зеленский в комментарии ТСН.

Он подчеркнул, что ко второму туру выборов будут подготовлены некоторые неожиданности.

"Будет некое ноу-хау, но это будет сюрприз для всех украинцев", - пообещал Зеленский.

Он также рассказал, куда совершит свой первый рабочий визит в случае победы.

"Я вам честно скажу, пусть не обижаются на меня коллеги из других стран, меня больше всего волнует то, что происходит в нашей стране. Первый свой визит я бы совершил областями нашей страны и разобрался бы со всеми проблемами, которые действительно есть в Украине", — добавил он.

Напомним, стало известно о том, как голосовали по регионам за Зеленского.

Ранее также сообщалось, что что Тимошенко и Зеленский могут договориться об объединении голосов во втором туре президентских выборов.