Дебаты между Зеленским и Порошенко: Общественный раскрыл детали – дата, формат и первые ошибки

1 апреля 2019, 17:10

Прямой эфир продлится не менее 60 минут.

Порошенко, Зеленский
Дебаты между Зеленским и Порошенко – дата, формат и первые ошибки

До объявления официальных результатов первого тура выборов 2019 Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) не может начинать организацию дебатов между кандидатами. Тем не менее определенные детали уже известны.

Дебаты Зеленского и Порошенко: дата

По закону, дебаты должны состояться не позднее 19 апреля.

Судя по предварительным данным, участие в дебатах примут именно Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Так, к 17:00 ЦИК опубликовал данные подсчета 85% протоколов. Согласно подсчетам, Зеленский и Порошенко набирают 30,34% и 16,02% голосов избирателей соответственно.

Переговоры с их штабами о дебатах начнутся сразу после официального оглашения Центризбиркомом результатов первого тура.

Читайте такжеПроблемы с коррупцией и убийство Гандзюк: Порошенко сбежал с дебатов в ЕП – дипломат"Нет жесткого регулирования самого формата дебатов. Есть метка времени, когда это должно произойти – последняя пятница перед днем повторного голосования в промежутке между 19 и 22 часами", – рассказал 24 каналу глава НОТУ Зураб Аласания.

Прямой эфир продлится не менее 60 минут.

Напомним, Порошенко заявил, что перед вторым туром нужно будет провести дебаты.

"Выборы – во втором туре. Ключевым элементом должны быть предвыборные дебаты", – подчеркнул он.

В свою очередь Зеленский согласился провести дебаты с Порошенко.

"Да, я готов. Я готов. Порошенко, ни Порошенко. Какая мне разница?" – заявил он, отвечая на вопрос журналистов в своем избирательном штабе.

По мнению Аласании, согласие Зеленского было "дано сгоряча сразу после результатов экзит-полов, но все же это было в прямом эфире".

Дебаты Зеленского и Порошенко: формат

Общественное хочет формат, чтобы на дебатах присутствовали эксперты и журналисты. Однако штабы политиков могут потребовать иной формат:

  • с участием представителей СМИ и экспертов,
  • модерация между ними,
  • дебаты в несколько туров.

"Имеется в виду три тура, которые соответствуют тому, чем президент руководит в стране – по законодательным инициативам, по международной политике и по международной безопасности. Вот три таких типа дебатов. Однако я не думаю, что они на это согласятся. Было бы хорошо, чтобы кандидаты на один согласились", – заявил Аласания.

При этом он уже отметил, что Порошенко придется ставить ограничения во времени, ведь тот является активным риториком.

Дебаты Зеленского и Порошенко: что будет в случае отказа

Наказание кандидата за отказ участвовать в дебатах в Украине не предусмотрено.

"Если один из кандидатов не приходит, то мы должны отдать выделенное время другому для проведения предвыборной агитации", – пояснил Аласания.

При этом в Раде уже зарегистрировали законопроект, который должен сделать их обязательными.

Напомним, на 29 марта были запланированы дебаты между Зеленским, Тимошенко и Порошенко. В ходе сообщения не было уточнения, подтвердили ли все кандидаты в президенты свое гарантированное присутствие на мероприятии.

В итоге в штабе Зеленского сообщили, что тот не придет из-за участия во всеукраинском гастрольном туре Вечернего Квартала, который продолжается уже две недели. Не явился на дебаты и Порошенко.

А вот Тимошенко неожиданно на дебаты явилась. Впрочем, надолго она не задержалась.

"Я пришла на дебаты, хотя дебаты некого", — констатировала лидер Батькивщины.

После чего покинула студию, несмотря на уговоры ведущих, журналистов и зрителей остаться и ответить на вопросы избирателей.

Соцсети взорвались после ухода Тимошенко с дебатов. Пользователи выразили возмущение, что политик превратила серьезный телевизионный формат в пиар-акцию.

Результаты выборов 2019 в Украине: когда объявят и когда второй тур

Официальные результаты выборов-2019 Центризбирком объявит в срок до 10 апреля. В этот же день ЦИК примет решение о проведении второго тура голосования, если ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов (50% + один голос).

Результаты голосования в первом туре опубликуют в "Голосе Украины" и "Урядовом курьере" до 13 апреля.

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля 2019 года.

По состоянию на 9.00 обработано более 50% голосов. Предварительные результаты выборов президента 2019 выглядят следующим образом: Владимир Зеленский - 30,2%, Петр Порошенко - 16,6%, Юлия Тимошенко - 13,08%, Юрий Бойко - 11,5%, Анатолий Гриценко - 7,1%, Игорь Смешко - 5,9%, Олег Ляшко - 5,1%, Александр Вилкул - 4,2%, Руслан Кошулинский - 1,6% 

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