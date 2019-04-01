Зеленский впереди: ЦИК опубликовал данные подсчета 85% протоколов

Расклад сил не изменился.
Во второй тур выходят кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.
Это следует из свежих данных Центральной избирательной комиссии по итогам обработки 85,07% протоколов.
Согласно подсчетам, Зеленский и Порошенко набирают 30,34% и 16,02% голосов избирателей соответственно.
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Замыкает тройку лидер Батькивщины Юлия Тимошенко, за которую отдали голоса 13,28% избирателей, пришедших на выборы.
За кандидата от Оппозиционной платформы - За жизнь Юрия Бойко отдали голоса 11,53%.
Лидера партии Гражданская позиция Анатолия Гриценко поддержали 7,02%, экс-главу СБУ Игоря Смешко – 5,96%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 5,36%, кандидата от партии Оппозиционный блок Александра Вилкула – 4,28%, представителя партии Свобода Руслана Кошулинского – 1,65%.
Недействительными были признаны 1,18% избирательных бюллетеней.
Как сообщалось ранее, бойцы ВСУ на Донбассе массово "прокатили" Порошенко на выборах президента, массово отдавая голоса за Зеленского.