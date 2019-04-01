Бойцы ВСУ на Донбассе массово "прокатили" Порошенко на выборах президента - ЦИК

Бойцы ВСУ на выборах президента / Reuters

Кандидат в президенты Владимир Зеленский выиграл больше военных спецучастков в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе, чем действующий глава государства, верховный главнокомандующий Петр Порошенко. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии, на сайте которой к 7:45 1 апреля появились результаты почти с 60 спецучастков. Всего в зоне ООС 79 спецучастков для военных: 65 в Донецкой области и 14 в Луганской.

Всего в зоне ООС 79 спецучастков для военных: 65 в Донецкой области и 14 в Луганской.

По состоянию на 15.26 в Центризбиркоме обработали 81.97% протоколов. Никуда не собирается уходить с первого места на выборах президента Украины Владимир Зеленский с 30.40% (4 631 399 голосов). Ныне действующий президент Украины Петр Порошенко же получил от украинцев 16.01% (2 439 957 голосов).