Кампания страха: как Порошенко и Ко пугают Украину гражданской войной

Порошенко пугает Украину гражданской войной

Подведём предварительные итоги выборов президента Украины. И они нам, увы, не понравятся. Потому что один из двух кандидатов, ради своей второй пятилетки, явно готов разрушить страну, устроить здесь тотальную "охоту на ведьм" и публично унижать оппонента.

Так вот. Поддержка Владимира Зеленского равномерно распределись по стране. И это потрясающе круто. Внимательно посмотрите на карту. Потом ещё и ещё раз. Тогда как поддержка действующего пять лет Петр Порошенко - это небольшой анклав в западной части страны. Почему только там? Потому что только там явно отказались от свободы и современной цивилизации ради мифов семнадцатого века и прочего вранья.

Читайте такжеПобеда любой ценой: какие технологии помогли Порошенко выйти во второй турЗеленский строил кампанию строго на позитиве. Никаких оскорблений. Никакого компромата. Тогда как Петр Алексеевич сразу после закрытия участков опять и на этот раз чудовищно оскорбил тех, кто против него проголосовал и тем более самого Зеленского.

Ещё раз - действующий президент публично оскорбляет кандидата-лидера. Лихо. Что ещё нужно, чтобы понять, наконец, главное - именно это и есть суть действующего президента. Не уважение, но оскорбление. А потому идти дебаты с ним - категорически НЕ правильно. Это будет сплошная грязь. Так как у Петра Алексеевича одна тактика - провокации и попытки публичного унижения оппонента. Зачем на это идти? Если можно будет потом задать все юридические вопросы о марионетках?

Часть его окружения практически уже начала кампанию страха. "Будем убивать тех, кто за Зеленского, лить литрами кровь и даже отдадим часть территории в 6-8 областей, но только не власть!" Ещё раз внимательно - окружение действующего президента открыто угрожает... собственной стране реальной Гражданской войной. Если мы не позволим им и дальше грабить, рассказывать сказки и пугать.

РФ сильно расстроена. На уровне элиты. Их категорически не устраивает расклад, при котором дальше Украина без Порошенко. А потому ставка сделана на обман. И сам Петр Алексеевич, и его пропагандистская гвардия тупо смотрят на карту предпочтений, где в каждом (подчеркну - в каждом) регионе сильна поддержка Зеленского, что говорит о его потенциале объединения страны и... рассказывают о пророссийской реванше. Более омерзительных лжецов надо поискать.

Читайте такжеСпецоперация Смешко и наглая скупка голосов: четыре вывода из первого тура выборов президентаВокруг Зеленского обязательно произойдёт позитивная консолидация. Не сразу, но точно. Иначе никак. Из чувства самосохранения страны. Потому что Порошенко реально будет угрожать стране тем, что уничтожит ее. Уничтожит иезуитски и цинично.

А теперь вывод, который многое объяснит. Если бы действующий президент улыбался, очень корректно высказывался о Зеленском, он смог бы объединить вокруг себя многих. И это было бы страшно. Потому что улыбающийся человек - это всегда холодный рассудок и жесткость.

Но его нынешний стиль - угрозы, крики, истерика - говорит о панике и клоунаде. И он точно оттолкнет оставшихся адекватов. А это много больше 80%. Потому что адекватам не нужен кровавый сценарий. А Порошенко - это только такой сценарий. Не все сразу это поймут, но в итоге поймут обязательно.