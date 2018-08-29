"Нашей семье исполнилось 3 года": Сергей Притула впервые показал маленькую дочь

Сергей Притула показал дочь / Фото: telekritika.ua

Известный украинский телеведущий Сергей Притула впервые показал лицо своей дочери Соломии, и поздравил супругу Екатерину с 3-летием брака.

"Нашей семье сегодня исполнилось 3 года! Этот день мы прожили празднично! До последней минуты! Люблю тебя, Катюша! Все, что мы с тобой делаем вместе, мне очень нравится: Соломийка, телеверсия "Варьяты-шоу", праздники, будни, путешествия! С тобой даже ссориться - одно удовольствие! Рад быть твоей половинкой! Не останавливаемся! Люблю!", - подписал 37-летний ведущий фото в Facebook.

Теплое семейное фото собрало более 5 тысяч лайков, и десятки комментариев с поздравлениями.

Напомним, Притула в 2015 году женился на Екатерине Сопельник, для шоумена это второй брак. В 2017 году у пары родилась дочь Соломия. До этого ведущий состоял в браке с тернопольчанкой Юлией Андрийчук, и воспитывает 10-летнего сына Андрея.

Ранее Сергей Притула призвал саботировать ленту о Стусе.