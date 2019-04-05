С нацполицией и журналистами: вслед за Зеленским анализы прибыл сдавать Порошенко. Трансляция

Вслед за Зеленским анализы прибыл сдавать Порошенко / сайт президента Украины

На НСК Олимпийский очень оживленно с самого утра: здесь усилили охрану, а сам комплекс заполонили журналисты. На 9 утра тут назначена медэкспертиза действующего президента Украины Петра Порошенко.

Ранее такую же экспертизу, но в другой лаборатории, прошел его оппонент и конкурент в на выборах 2019 Владимир Зеленский. Позднее Зеленский объяснил выбор места для сдачи анализов. Важно было сдать кровь там, где есть лаборатория, отметил он.

На Олимпийском сейчас дежурят усиленные посты правоохранителей, задействованы кинологи.

Сюда уже прибыла команда медиков. Напомним, врач рассказал, что ждет Порошенко и Зеленского при освидетельствовании. Определяющим является осмотр врачом-наркологом, а не анализы.

Около 9:20 Порошенко вышел к журналистам – и тут же прошел в другое помещение, чтобы сдать анализы. Этот процесс транслируют на экране:

Вот так это выглядит:

Порошенко сдает анализы / Скрин с видео

После процедуры никаких комментариев глава государства журналистам не дал, пройдя мимо установленных микрофонов.

Вернувшись, он сделал заявление. В частности, по словам президента, "первые результаты будут готовы через несколько минут, вторые – через несколько часов, остальные потом будут обсуждаться в медицинском кругу".

Часть журналистов внутрь комплекса не пустили. Не повезло таким изданиям, как 1+1, Страна, Вести, Kyiv Post, НАШ, Киев и ряду других. Им пришлось ждать пресс-конференции в холле.

Ранее у Порошенко рассказали о его дебатах с Зеленским на Олимпийском. По словам представителя президента, он готов встречаться с Зеленским и на стадионе, и в цирке – из уважения к его избирателям.