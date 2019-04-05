С нацполицией и журналистами: вслед за Зеленским анализы прибыл сдавать Порошенко. Трансляция

5 апреля 2019, 09:25

На стадионе настоящий бум.

Петр Порошенко
Вслед за Зеленским анализы прибыл сдавать Порошенко / сайт президента Украины

На НСК Олимпийский очень оживленно с самого утра: здесь усилили охрану, а сам комплекс заполонили журналисты. На 9 утра тут назначена медэкспертиза действующего президента Украины Петра Порошенко.

Ранее такую же экспертизу, но в другой лаборатории, прошел его оппонент и конкурент в на выборах 2019 Владимир Зеленский. Позднее Зеленский объяснил выбор места для сдачи анализов. Важно было сдать кровь там, где есть лаборатория, отметил он.

На Олимпийском сейчас дежурят усиленные посты правоохранителей, задействованы кинологи.

Сюда уже прибыла команда медиков. Напомним, врач рассказал, что ждет Порошенко и Зеленского при освидетельствовании. Определяющим является осмотр врачом-наркологом, а не анализы.

Около 9:20 Порошенко вышел к журналистам – и тут же прошел в другое помещение, чтобы сдать анализы. Этот процесс транслируют на экране:

Вот так это выглядит:

Порошенко сдает анализы
Порошенко сдает анализы / Скрин с видео

После процедуры никаких комментариев глава государства журналистам не дал, пройдя мимо установленных микрофонов.

Вернувшись, он сделал заявление. В частности, по словам президента, "первые результаты будут готовы через несколько минут, вторые – через несколько часов, остальные потом будут обсуждаться в медицинском кругу".

Часть журналистов внутрь комплекса не пустили. Не повезло таким изданиям, как 1+1, Страна, Вести, Kyiv Post, НАШ, Киев и ряду других. Им пришлось ждать пресс-конференции в холле.

Ранее у Порошенко рассказали о его дебатах с Зеленским на Олимпийском. По словам представителя президента, он готов встречаться с Зеленским и на стадионе, и в цирке – из уважения к его избирателям.

Дебаты Зеленского с Порошенко

Согласно подсчетам всех 100% бюллетеней, в первом туре выборов президента Украины 2019 победили шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко. Зеленский набрал 30,24% (за него проголосовали 5 млн 713 тысяч 825 избирателей). За Порошенко проголосовали 15,95% избирателей (он получил 3 млн 14 тысяч 523 голоса). Таким образом, именно они выходят во второй тур. И теперь общественность ожидает, что они проведут дебаты.

Ситуация с дебатами развивалась следующим образом. Поздним вечером в день выборов, 31 марта, Порошенко заявил журналистам, что ключевым элементом финального этапа кампании должны быть предвыборные дебаты. Практически сразу Зеленский согласился на их проведение. Однако через пару дней его советник Руслан Рябошапка усомнился в нужности дебатов — мол "не о чем будет дебатировать".

Тем не менее, 3 апреля Зеленский позвал Порошенко на публичные дебаты на Олимпийском.

"Обращаюсь к Петру Порошенко. Вы зовете меня на дебаты. Мечтали, что я убегу, отморожусь — нет. Я — это не Вы в 2014 году [Тогда на внеочередных выборах Порошенко отказался дебатировать с Юлией Тимошенко]", — заявил Зеленский.

И сразу назвал условия дебатов: они должны состояться на киевском стадионе НСК Олимпийский и в присутствии журналистов и телерепортеров.

В ответ 4 апреля Порошенко согласился провести дебаты на киевском стадионе НСК Олимпийский.

"…стадион, так стадион. Я жду Вас, Владимир Александрович", — заявил президент.

На самом НСК Олимпийский категорически "открестились" от дебатов Зеленского и Порошенко: там заявили, что официальных заявок к ним не поступало, а если таковые поступят, то их будут рассматривать в рабочем порядке. Позднее на НСК Олимпийский назвали главное условие проведения дебатов Порошенко — Зеленский, но, в принципе, провести мероприятие согласны. 

Дебаты Зеленского и Порошенко: дата

По закону, дебаты должны состояться 19 апреля. При этом они транслируются "в промежутке между 19 и 22 часами", уточнил глава НОТУ Зураб Аласания.

Дебаты Зеленского и Порошенко: формат

Общественное хочет формат, чтобы на дебатах присутствовали эксперты и журналисты. Однако штабы политиков могут потребовать иной формат:

  • с участием представителей СМИ и экспертов,
  • модерация между ними,
  • дебаты в несколько туров.

"Имеется в виду три тура, которые соответствуют тому, чем президент руководит в стране — по законодательным инициативам, по международной политике и по международной безопасности. Вот три таких типа дебатов. Однако я не думаю, что они на это согласятся. Было бы хорошо, чтобы кандидаты на один согласились", — заявил Аласания.

При этом он уже отметил, что Порошенко придется ставить ограничения во времени, ведь тот является активным риториком.

Дебаты Зеленского и Порошенко: что будет в случае отказа

Наказание кандидата за отказ участвовать в дебатах в Украине не предусмотрено.

"Если один из кандидатов не приходит, то мы должны отдать выделенное время другому для проведения предвыборной агитации", – пояснил Аласания.

При этом в Раде уже зарегистрировали законопроект, который должен сделать их обязательными.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Петр Порошенко экспертиза медосмотр анализы
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

09:25
С нацполицией и журналистами: вслед за Зеленским анализы прибыл сдавать Порошенко. Трансляция
09:09
Украинцы видят в Зеленском "рыцаря на белом коне" мнение
08:55
Зеленский объяснил выбор места для сдачи анализов Фото
08:45
"Уже скоро": Пальческий и Гордон на пару внезапно пообещали важные перемены Видео
08:35
Почему победа Зеленского еще не гарантирована мнение
08:25
"Отступление нулей": синоптики рассказали о погодных приятностях в Киеве на выходных
08:22
Зеленский с победной улыбкой проходит медэкспертизу: трансляция Фото Видео
07:55
Курс доллара в Украине: аналитик дал "радужный" прогноз
07:25
Дебаты на Олимпийском: Порошенко обратился к Зеленскому и хвастанул своей "отвагой" Видео
07:15
Гений черного пиара: кто такой Моше Клугхафт и поможет ли он Порошенко выиграть выборы
07:05
Политическая война Порошенко и Зеленского затянется на годы мнение
06:54
"Спасение рядового" Порошенко: почему все открестились от президента-неудачника мнение
06:33
Как отдыхаем на майские 2019: сколько выходных положено украинцам в мае Видео
06:14
Шок в Кремле: журналист рассказал, почему результат Зеленского напугал Путина Видео
05:50
Доллар по 60 гривен: эксперты рассказали, когда ждать "шалтай-болтай" на валютном рынке Видео
05:12
Медики составили топ-5 самых абсурдных мифов о сексе
05:09
Зеленский вовсе не агент Москвы – Neue Zürcher Zeitung
04:27
"Попу не мешало бы подкачать": Maruv покрасовалась в пикантной позе на фото со сьемок клипа
03:43
Порошенко в Украине воссоздает точную модель России — экс-депутат Госдумы Видео
03:37
Психологи рассказали, как в супружеской жизни поддерживать уровень страсти и секса
02:58
Стала известна серьезная опасность аскорбинок Видео
02:04
Молодежь все реже занимается сексом, побив 30-летний рекорд
01:31
Почему вредно спать с незашторенными окнами
00:56
"Какая молоденькая": известная украинская певица покорила сеть фото в бикини
00:20
Без заборов и стен: как Зеленский сотворил политическое чудо мнение
04 апреля, четверг
23:43
"Все очень непросто": Супрун сказала, где и как положено проводить анализы на алкоголь и наркотики
23:23
"Когда наши танки въедут в Москву": Омелян рассказал, когда и как посетит столицу РФ
23:10
ВСУ испытали обновленные боевые ракеты: опубликовано впечатляющее видео Видео
22:40
ЦИК в резком тоне вынес вердикт по поводу дебатов Порошенко и Зеленского на Олимпийском
22:35
"Москва не решает": в НАТО не считают провокацией желание соседей РФ вступить в Альянс
21:49
Заморозки в апреле: синоптики рассказали, стоит ли ждать возвращения зимы Видео
21:23
"Свингер-пати и секс втроем": Потап разоткровенничался об интимной жизни - опубликовано видео Видео
21:12
В ЦИК одернули Порошенко и Зеленского из-за дебатов и напомнили о "незаконной агитации" Видео
20:53
"Арбитр и гарант дебатов": Аласания напомнил Зеленскому и Порошенко о нарушении законов
20:38
Как Байден шантажировал Порошенко из-за наживавшегося на Украине сына мнение
20:25
"Гарант" на дебатах: у Тимошенко ответили на предложение Зеленского Видео
20:18
У Зеленского рассказали, почему выдвинули высокие требования к дебатам с Порошенко
19:57
"Грудь мою общупала": Волочкова взъелась на Собчак из-за фаллоимитатора Видео
19:54
"Символический акт": Яценюк объяснил, почему в Киеве переименовали улицу в честь Маккейна
19:37
"Этот креативный перепихон нравится все больше": соцсети - о приглашении Тимошенко быть ведущей дебатов
19:26
"Попасть пальчиком в нос": врач рассказал, что ждет Порошенко и Зеленского при освидетельствовании Видео
18:50
Зеленский предложил Тимошенко стать "гарантом" на его дебатах с Порошенко Видео
18:46
У Зеленского призвали Порошенко вместо Олимпийского сдать анализы в другом месте
18:07
Социологи рассказали, сколько украинцев желают дебатов между Порошенко и Зеленским
17:57
Новая жертва буллинга: в Киеве ученица после избиения в школе попала в больницу
17:40
Российский телеканал "откусил" часть Украины на карте
17:32
В штабе Зеленского прокомментировали согласие Порошенко на дебаты
17:03
"Помогу в экстремальной ситуации": Охлобыстин попытался потроллить Зеленского
16:58
"Зацементированный курс": у Зеленского рассказали о внешнеполитическом направлении Видео
16:54
В Киеве переименовали улицу Ивана Кудри в честь Джона Маккейна
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться