"Попасть пальчиком в нос": врач рассказал, что ждет Порошенко и Зеленского при освидетельствовании

Владимир Зеленский и Петр Порошенко пройдут медицинское освидетельствование / Главред

После того как стало известно о вероятных дебатах между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, журналисты решили выяснить подробности медицинского освидетельствования.

Процедуры получения результатов алкогольного или наркотического опьянения аналогичны тем, которые проводятся для нарушителей ПДД.

По словам врача-нарколога Александра Иванова, человеку предлагается подышать в специальный аппарат, кроме того, производится забор крови на предмет содержания алкогольных или наркотических веществ.

"В идеале, должны проводиться не анализы, а газовая хроматография, позволяющая выявить до одной молекулы любое лекарственное, наркотическое или алкогольное вещество. Она позволит подтвердить их содержание", - пояснил он в комментарии ТСН.

Вместе с тем он отметил, что определяющими являются не анализы, а описание осмотра врачом-наркологом.

"Точность принятия решений, покраснение глаз, реакция зрачков, поведение, выполнение точных движений, как например, поднять монетку с пола, попасть пальчиком в нос - это должно быть абсолютно добросовестно доктором описано и истолковано. И это, по большому счету, юридически является единственным документом, подтверждающим любое опьянение - алкогольное или неалкогольное", - говорит Иванов.

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Врач напомнил, что также сдается кровь из вены в объеме около 5 мг, а анализ мочи менее точный. С другой стороны, поскольку в почках дольше хранятся наркотические вещества, выявить их содержание можно и через три дня после употребления наркотических или алкогольных веществ, подытожил врач.

Напомним, Зеленский предложил Тимошенко стать "гарантом" на его дебатах с Порошенко.

Ранее в НОТУ назвали имя ведущего дебатов между Порошенко и Зеленским.

В ЦИК уже анонсировали второй тур выборов президента в Украине 2019, но официально их еще не оглашали. Центризберком, по состоянию на утро 4 апреля, завершил электронную обработку 100% бюллетеней. Зеленский набрал 30,24% (за него проголосовали 5 млн 713 тысяч 825 избирателей). За Порошенко проголосовали 15,95% избирателей (он получил 3 млн 14 тысяч 523 голоса).