В НОТУ назвали имя ведущего дебатов между Порошенко и Зеленским

Павел Казарин / facebook.com/kazarin.pavel

Журналист Павел Казарин станет модератором дебатов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского в эфире Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

"Модератором будет Павел Казарин", - сказал глава правления UA: Суспільне Зураб Аласания в интервью Стране.

Он добавил, что 5 апреля НОТУ планирует провести первую установочную встречу по дебатам с участием представителей двух штабов и Центризбиркома.

В то же время Аласания предупредил о вероятности срыва дебатов.

"Я думаю, это борьба слона с китом. Первый ищет смыслы, второй зрелищ. Я думаю, они не договорятся. И дебаты, в том задуманном, стадионном формате, будут сорваны", - резюмировал глава правления UA: Суспільне.

Напомним, в ЦИК уже анонсировали второй тур выборов президента в Украине 2019, но официально их еще не оглашали. Центризберком, по состоянию на утро 4 апреля, завершил электронную обработку 100% бюллетеней. Зеленский набрал 30,24% (за него проголосовали 5 млн 713 тысяч 825 избирателей). За Порошенко проголосовали 15,95% избирателей (он получил 3 млн 14 тысяч 523 голоса).