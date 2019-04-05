Зеленский объяснил выбор места для сдачи анализов

Владимир Зеленский сказал, что не сдавал анализы в медпункте Олимпийский, поскольку там нет лаборатории / Reuters

Кандидат в президенты на выборах в Украине 2019 и шоумен Владимир Зеленский сообщил, что не сдавал анализы в медпункте киевского стадиона НСК Олимпийский, поскольку там нет лаборатории.

Было важно не просто сдать кровь на анализы, а сделать это там, где есть лаборатория, рассказал Зеленский в комментарии после сдачи анализов в Евролабе, пишет УНИАН.

По словам кандидата в президенты, приглашение пройти обследование в медпункте стадиона Олимпийский было странным.

"Там (на Олимпийском — Ред.) нет лаборатории... Никто не знает о существовании медицинской лаборатории экспертизы там…", — заявил он.

Напомним, в Украине 31 марта прошел первый тур выборов президента 2019. ЦИК подсчитал 100% протоколов и выяснил, что победил Владимир Зеленский, за ним следует Петр Порошенко, а третье место завоевала лидер Батькивщины Юлия Тимошенко.

Никто из кандидатов в президенты на выборах 2019 не набрал свыше 50% голосов избирателей, поэтому в Центризбиркоме анонсировали второй тур выборов 2019. Второй тур выборов 2019 Украина запланирован на 21 апреля, в нем примут участие Зеленский и Порошенко.

Позже Зеленский записал видеообращение к Порошенко, в котором призвал оппонента прийти на дебаты на стадион НСК Олимпийский в Киеве и выдвинул ряд условий, в частности прохождение медэкспертизы.

Нынешний резидент принял вызов оппонента. Дебаты Зеленского и Порошенко за бюджетные деньги должны пройти 19 апреля.

Глава избирательного штаба Порошенко Олег Медведев говорил, что украинский лидер готов 5 апреля пройти обследовании в медпункте стадиона Олимпийский. Зеленский сдал анализы утром 5 апреля.