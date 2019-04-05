Тимошенко ответила Зеленскому на предложение стать "гарантом" на дебатах с Порошенко

Юлия Тимошенко ответила на интересное предложение Владимира Зеленского / Фото: Reuters

Лидер Батькивщины Юлия Тимошенко не станет арбитром на дебатах между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.

По словам спикера предвыборного штаба Зеленского Дмитрия Разумкова, Тимошенко отказалась от предложения Зеленского, озвученного накануне.

"К сожалению, это не будет Юлия Владимировна – это ее право", – заявил Разумков в эфире радио НВ.

По словам спикера штаба Зеленского, для проведения дебатов будет выбран другой ведущий.

"Это должен быть независимый рефери, который будет равноудален от обеих команд", – добавил Разумков.

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Как известно, Владимир Зеленский записал видеообращение на НСК Олимпийский, в котором вызвал Петра Порошенко на дебаты и выдвинул украинскому лидеру ряд условий.

На следюущий день Порошенко сам записал видеообращение, в котором выразил готовность встретиться на НСК. "Стадион, так стадион", - сказал президент.

Кроме того, в штабе Порошенко уточнили, что глава государства 5 апреля, в 09.00 готов пройти обследование в медпункте стадиона Олимпийский и сдать все нужные анализы.

В свою очередь Зеленский предложил Юлии Тимошенко стать "гарантом" на его дебатах с Петром Порошенко.

Отметим, что в пятницу утром, 5 апреля, кандидаты в президенты выполнили обещания: первым пришел сдавать анализы Владимир Зеленский, вслед за ним предал себя в руки эскулапов и Петр Порошенко.