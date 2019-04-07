"Сдавать коррупционеров западным правоохранителям": команда Зеленского обнародовала антикоррупционную программу

Команда Зеленского предлагает решительно бороться с коррупцией / Reuters

Команда кандидата в президенты Владимира Зеленского представила избирателям программу по борьбе с коррупцией, которой намерена руководствоваться в случае избрания шоумена на высший государственный пост страны.

"Ошибочно надеяться, что насквозь коррумпированная государственная система будет иметь желание лишить себя пищевой базы. Для старых политиков коррупция — это тоже, что вода для рыбы. Старая политическая элита против коррупции — это тоже, что и пчелы против меда", - говорится в Telegram-канале штаба.

Отмечается, что антикоррупционная система предполагает полную независимость всех структур, отмену депутатской неприкосновенности, обеспечение честного и справедливого судейства при помощи международного Высшего экономического суда.

У Зеленского подчеркивают важность изменения функций силовых структур, декриминализацию экономики, ужесточение наказания для коррупционеров и рейдеров.

Читайте такжеГриценко поговорил с Зеленским "глаза в глаза"В штабе кандидата предложили перенести государство в смартфон, чтобы максимальное количество услуг, в том числе для бизнеса, можно было получить в электронном виде. Также акцентируется на необходимости учреждения вознаграждения за разоблачение коррупции.

"Инициировать обращение к западным правоохранителям с просьбой начать антикоррупционные расследования против тех украинских коррупционеров, которые установлены украинскими антикоррупционных органами", - сказано в сообщении.

Команда Зеленского предлагает избирателям в комментариях писать свое мнение относительно предложенной антикоррупционной системы, а также рекомендовать высказаться по данному вопросу знакомым.

Как ранее сообщалось, политтехноглог Дмитрий Разумков рассказал о том, как кандидат в президенты Владимир Зеленский, в случае победы на выборах, намерен договариваться с президентом России Владимиром Путиным.