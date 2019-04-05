"На колени перед Путиным не встанет": политтехнолог Зеленского раскрыл планы кандидата

Представитель избирательного штаба заявил, что договариваться с Россией можно исключительно посредством дипломатии.
Политтехноглог Дмитрий Разумков рассказал о том, как кандидат в президенты Владимир Зеленский, в случае победы на выборах, намерен договариваться с президентом России Владимиром Путиным.
"На колени перед Путиным Зеленский не встанет, такой ответ вас устроит?" - сказал он 5 апреля в эфире Радио НВ.
Разумков констатировал, что Украине чрезвычайно сложно противостоять ядерной России по той причине, что политика агрессора в ряде стран мира "далеко не всегда поддается логике и здравому смыслу".
"Придется идти по дипломатическому пути - это Нормандский формат, он должен расширяться", - подчеркнул политтехнолог.
Как ранее сообщалось, журналист Александр Мартыненко пояснил, почему результаты первого тура президентских выборов в Украине стали шоком для обитателей Кремля.
Напомним, ранее российский оппозиционер Константин Боровой заявил, что Кремль очень боится Владимира Зеленского, поскольку он — реформатор.