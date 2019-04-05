"На колени перед Путиным не встанет": политтехнолог Зеленского раскрыл планы кандидата

Разумков заявил, что Зеленский не планирует становиться на колени перед Путиным / Фото: НВ

Политтехноглог Дмитрий Разумков рассказал о том, как кандидат в президенты Владимир Зеленский, в случае победы на выборах, намерен договариваться с президентом России Владимиром Путиным.

"На колени перед Путиным Зеленский не встанет, такой ответ вас устроит?" - сказал он 5 апреля в эфире Радио НВ.

Разумков констатировал, что Украине чрезвычайно сложно противостоять ядерной России по той причине, что политика агрессора в ряде стран мира "далеко не всегда поддается логике и здравому смыслу".

"Придется идти по дипломатическому пути - это Нормандский формат, он должен расширяться", - подчеркнул политтехнолог.

Как ранее сообщалось, журналист Александр Мартыненко пояснил, почему результаты первого тура президентских выборов в Украине стали шоком для обитателей Кремля.

Напомним, ранее российский оппозиционер Константин Боровой заявил, что Кремль очень боится Владимира Зеленского, поскольку он — реформатор.