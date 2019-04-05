Шок в Кремле: журналист рассказал, почему результат Зеленского напугал Путина

Российские власти опасаются того, что и в РФ найдется внесистемный кандидат.
Результаты первого тура президентских выборов в Украине стали шоком для обитателей Кремля, заявил известный украинский журналист Александр Мартыненко.
"И они, и мы, да и в Европе никогда не имели дело с подобными голосованиями и с выходом таких людей на поверхность. Так что в Москве пребывают сейчас, с одной стороны, в растерянности, с другой — очень опасаются повторения того же самого в России", - подчеркнул он в интервью Фактам.
Журналист полагает, что российские власти опасаются того, что и в РФ найдется внесистемный кандидат, способный претендовать на наивысшую должность в госудсрстве.
Читайте такжеВ штабе Зеленского прокомментировали согласие Порошенко на дебаты
"Он не обязательно может быть актером. Он должен быть просто несистемным. Если украинцы сделали такой выбор, для многих в России встанет вопрос: почему бы и у нас подобному не произойти? Перенос такого сценария в Россию вполне возможен.
Для российской власти Порошенко понятен и ясен, они сформировали образ врага и спокойно его эксплуатируют. А с Зеленским сплошные вопросы", - добавил Мартыненко.
Напомним, ранее российский оппозиционер Константин Боровой заявил, что Кремль очень боится Владимира Зеленского, поскольку он — реформатор.