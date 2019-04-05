Шок в Кремле: журналист рассказал, почему результат Зеленского напугал Путина

Владимир Зеленский / GettyImages

Результаты первого тура президентских выборов в Украине стали шоком для обитателей Кремля, заявил известный украинский журналист Александр Мартыненко.

"И они, и мы, да и в Европе никогда не имели дело с подобными голосованиями и с выходом таких людей на поверхность. Так что в Москве пребывают сейчас, с одной стороны, в растерянности, с другой — очень опасаются повторения того же самого в России", - подчеркнул он в интервью Фактам.

Журналист полагает, что российские власти опасаются того, что и в РФ найдется внесистемный кандидат, способный претендовать на наивысшую должность в госудсрстве.

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"Он не обязательно может быть актером. Он должен быть просто несистемным. Если украинцы сделали такой выбор, для многих в России встанет вопрос: почему бы и у нас подобному не произойти? Перенос такого сценария в Россию вполне возможен.

Для российской власти Порошенко понятен и ясен, они сформировали образ врага и спокойно его эксплуатируют. А с Зеленским сплошные вопросы", - добавил Мартыненко.

Напомним, ранее российский оппозиционер Константин Боровой заявил, что Кремль очень боится Владимира Зеленского, поскольку он — реформатор.