"Зацементированный курс": у Зеленского рассказали о внешнеполитическом направлении

Владимир Зеленский / Reuters

Внешнеполитический курс Владимира Зеленского в случае его победы на выборах будет "стопроцентно проевропейским". Об этом в эфире "Громадського" заявила

Советник Владимира Зеленского по правовым вопросам Ирина Венедиктова ответила на вопрос о внешнеполитическом курсе шоумена в случае победы на президентских выборах.

Она напомнила, что команда Зеленского встречалась с представителями многих европейских государств.

"Мы смогли донести и заверить их в той мысли, что курс на ЕС и НАТО – это зацементированный курс", - сказала Венедиктова.

Она подчеркнула, что курс Владимира Зеленского будет стопроцентно проевропейским, а Соглашение об ассоциации будет выполняться.

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Венедиктова добавила, что Зеленский "остается на этом курсе, который проложил Петр Порошенко, продолжит прокладывать", "от этого Владимир Александрович не отойдет".

Она отвергла предположение о ом, что Зеленский является "пророссийским кандидатом".

"Он ни в коем случае не пророссийский кандидат, и это основный месседж штаба", - сказала Венедиктова в комментарии Громадському.

Напомним, ранее Зеленский "дал рецепт" победы Украины в войне на Донбассе.