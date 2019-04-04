Зеленский "дал рецепт" победы Украины в войне на Донбассе

Украина способна победить в войне на Донбассе с помощью дипломатии, экономического роста и укрепления армии, полагает Владимир Зеленский / Reuters

Кандидат в президенты Украины 2019 и шоумен Владимир Зеленский считает, что Украина может победить в войне на Донбассе благодаря дипломатии, росту экономики и укреплению вооруженных сил.

У нашей страны "отжали" территорию, но это временно, рассказал кандидат в президенты на выборах 2019 в интервью Радио Свобода.

По словам Зеленского, войну невозможно остановить, "в войне ты или проиграешь, или выиграешь".

Читайте такжеКремль очень боится Зеленского — экс-депутат Госдумы"…Мы можем победить. Дипломатией, экономическим ростом и реальным укреплением армии", — полагает он.

Также Зеленский заявил, что "Крым — это Украина". "Был, есть и будет", — подчеркнул кандидат в главы государства.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что в вопросе возвращения захваченного Россией Крыма и части Донбасса считает приемлемыми некоторые компромиссы. Кандидат в президенты на выборах 2019 говорил, что для возвращения Крыма и Донбасса под контроль Киева можно рассмотреть культурно-языковые особенности этих территорий.

Напомним, 31 марта состоялся первый тур выборов президента Украины 2019. На сайте ЦИК 4 апреля опубликовали результаты выборов 2019, были подсчитаны 100% протоколов.

Центризбиркоме сообщили, что лидером избирательной гонки стал Владимир Зеленский, второе место завоевал действующий президент и кандидат на этот пост Петр Порошенко, а третье — лидер Батькивщины Юлия Тимошенко.

На выборах в Украине 2019 никто из кандидатов не набрал свыше половины голосов, поэтому в Центризбиркоме анонсировали второй тур избирательной гонки, он пройдет 21 апреля.

Потом Зеленский обратился к Порошенко с призывом прийти на дебаты на стадион НСК Олимпийский в Киеве. Действующий украинский лидер принял вызов соперника. Дебаты Зеленского и Порошенко за бюджетные деньги должны состояться 19 апреля.

Справка. В 2014 году на востоке Украины боевики создали так называемые "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись войска Российской Федерации. Россия поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию в отношении украинского государства.