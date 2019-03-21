Зеленский назвал возможные компромиссы ради Крыма и Донбасса

Зеленский / УНИАН

Кандидат в президенты на выборах 2019 и шоумен Владимир Зеленский поделился, что в вопросе возвращения захваченного Россией Крыма и части Донбасса считает приемлемыми некоторые компромиссы.

Для того, чтобы возвратить Крым и территории Донбасса под контроль Киева, можно рассмотреть их культурно-языковые особенности, рассказал Зеленский журналу НВ.

"…что касается всего остального — если бы они остались со свободной и независимой Украиной, то уже получили бы на порядок больше прав и свобод, чем когда‑нибудь смогут иметь в РФ", — отметил собеседник.

Ранее Центр Социальный мониторинг и Украинский институт социальных исследований им. Александра Яременко провели опрос и выяснили, что в президентском рейтинге Владимир Зеленский почти в два раза опережает действующего президента и кандидата на этот пост Петра Порошенко. Напомним, в Украине 31 декабря 2018 года началась президентская кампания. Предвыборная агитация кандидатам разрешается до 00:00 29 марта, первый тур выборов запланирован на 31 марта.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала рекордное количество кандидатов на пост президента — 44 человек. Позже четыре кандидата отказались принимать участие в избирательной гонке.

ЦИК должен установить результаты выборов до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов, то состоится второй тур выборов (будет назначен на 21 апреля).

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-го датой начала оккупации полуострова.

На востоке украинского государства в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.