"Всегда": в Кремле заявили о готовности Путина вести переговоры с Зеленским

В Кремле заявили о готовности Путина вести переговоры с Зеленским / Фото: Вести.ру

Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков от лица Владимира Путина прокомментировал заявление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, что тот готов к переговорам с Путиным, но "целостность Украины должна быть константой".

В Кремле заявили, что Путин "был и остается серьезным сторонником этого диалога" и "всегда открыт для диалога".

В то же время Песков в очередной раз открестился от участия России в конфликте на Донбассе: по его словам, Москва участницей этого конфликта не является. Поэтому украинцам лучше говорить друг с другом, а не с Путиным, заявил представитель Кремля.

Читайте такжеКогда закончится война на Донбассе: астролог дал неожиданный прогнозОднако это не исключает возможности проведения переговоров между президентами Украины и России, уточнил Песков.

"В целом Путин всегда открыт для диалога, за исключением тех ситуаций, когда пытаются этот диалог обрамить различными провокациями, пытаются разукрасить диверсиями и так далее", — цитирует RT его пресс-секретаря.

Ранее Зеленский рассказал, как планирует утихомирить войну на Донбассе. По его мнению, в первую очередь, нужно в самые сжатые сроки добиться прекращения огня.

Также у Зеленского прояснили его позицию по войне на Донбассе. Кандидат считает, что для урегулирования конфликта важны четыре направления работы: дипломатическое, экономическое, информационное и военное.

Кроме того, Зеленский назвал возможные компромиссы ради Крыма и Донбасса. У Крыма и части Донбасса под контролем Киева было на порядок больше прав и свобод, отметил кандидат в президенты.

Напомним, команда кандидата в президенты Владимира Зеленского представила избирателям программу по борьбе с коррупцией, которой намерена руководствоваться в случае избрания шоумена на высший государственный пост страны.

Справка. На Донбассе в 2014 году боевики создали так называемые "ДНР" и "ЛНР", в том же году на восток нашей страны вторглись войска России. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию в отношении Украины.