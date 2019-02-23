У Зеленского прояснили его позицию по войне на Донбассе

23 февраля 2019, 10:13

Владимир Зеленский считает, что для урегулирования конфликта важны четыре направления работы: дипломатическое, экономическое, информационное и военное.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский

У кандидата в президенты Украины, руководителя студии "Квартал 95" Владимира Зеленского нет плана, как закончить войну на Донбассе уже "завтра", однако есть четкое представление, в каких направлениях необходимо работать, чтобы урегулировать конфликт.

Об этом рассказал спикер штаба Зеленского по вопросам хода предвыборной кампании Дмитрий Разумков в интервью Украинским новостям.

"Сказать, как завтра закончить войну - думаю, на это вопрос не сможет ответить ни один из кандидатов, и в принципе мало кто в мире сможет сделать это. Чтобы закончилась война должно появится желание у РФ... Поэтому ответа на вопрос, как завтра закончить войну, у Зеленского нет. И это честная позиция. Любой другой сегодня тоже не сможет ответить", - отметил Разумков.

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С другой стороны, Зеленский считает, что для урегулирования конфликта важны четыре направления работы: дипломатическое, экономическое, информационное и военное.

"В дипломатическом направлении должна выстраиваться история с расширенным нормандским форматом с максимальным привлечением США, Великобритании. В экономике важно обеспечить такие условия, чтобы люди со временно оккупированных территорий сами захотели вернуться. В информационной политике за пять лет, к сожалению, не была выработана стратегия противодействия и позитивная повестка дня. Было бы лукавством сказать, что власть и общество сделали все, чтобы люди могли быть интегрированы", - добавил спикер штаба Зеленского.

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Ранее сам Владимир Зеленский заявил, что в случае его победы на выборах он, в первую очередь, внесет в парламент законопроекты об импичменте и снятии депутатской неприкосновенности.

"Подам законопроекты "О народовластии", "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины" и "Об отзыве народного депутата Украины", - сказал Зеленский.

Шоумен подчеркнул, что уйдет из политики, если люди разочаруются в его работе на посту президента.

25 января, Владимир Зеленский подал документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для регистрации кандидатом на пост президента Украины.

Ведущий комедийного шоу "Вечерний квартал" в новогоднем обращении к украинцам на телеканале 1+1 заявил, что примет участие в президентских выборах, которые пройдут 31 марта 2019 года.

Обращение Зеленского транслировалось перед торжественной новогодней речью действующего президента Петра Порошенко.

По результатам различных опросов, Зеленский занимает первые строчки в рейтинге возможных кандидатов на будущих президентских выборах.

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Донбасс Украина война Владимир Зеленский выборы-2019
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