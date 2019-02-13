"Кому пиз*юлей дать?" В Сеть слили переписку и аудио по заговору Порошенко против Зеленского

Журналист Александр Дубинский опубликовал в Facebook переписку нардепа БПП Александра Черненко с помощником президента Петра Порошенко (предположительно, Юрием Онищенко), в которой они обсуждают возможность запретить к показу сериал "Слуга народа-3" с кандидатом в президенты страны Владимиром Зеленским.

"В переписке обсуждается привлечение к дискредитации Зеленского программы "Схемы" Радио.Свобода. И действия по запрету показа сериала студии Квартал-95 с помощью ЦИК и Нацсовета по телевидению. Прошу обратить внимание на сообщения от имени "первого", как называют президента. Трусость и паника", - пишет Дубинский.

В ходе переписки, сотрудник аппарата президента даже спрашивает: "кому из Нацсовета по ТВ дать пиз*юлей?" чтобы "подстегнуть" решение "вопроса".

Также Дубинский опубликовал аудиозапись, на которой, как утверждает журналист, "Черненко ведет по данной задаче переговоры с Центральной избирательной комиссией через "Женю Радченко" (Евгений Радченко - замглавы Центризбиркома).

"Считаю, что после данного скандал он (Радченко) должен не просто подать в отставку, но и дать следствию показания о попытках депутатов БПП и лично Порошенко вмешиваться в ход избирательной кампании", - отмечает Дубинский.

При этом он отмечает, что Радченко - "квота фракции Самопомощь", что, по его мнению, может свидетельствовать о договоренностях между командой Порошенко и кандидатом в президенты Андреем Садовым.

Позже в эфире Радио.Свобода, Черненко подтвердил, что на записи говорит именно он, однако нардеп отметил, что не влияет на политику ЦИК.

Дубинский, в свою очередь, напомнил, что Черненко и Радченко вместе работали в ЦИК в коце 1990-х - начале 2000-х.

"Депутат БПП Черненко имеет влияние, в частности, на замглавы ЦВК Евгения Радченко, который работал зам главы правления Комитета избирателей Украины с 1994 по 2004 год. Черненко работал в Комитете с 1997 по 2014 годы", - напомнил журналист.

Ранее Зеленскому запретили провести концерт в Виннице.

Ведущий комедийного шоу "Вечерний квартал" Владимир Зеленский в новогоднем обращении к украинцам на телеканале 1+1 заявил, что примет участие в президентских выборах, которые пройдут 31 марта 2019 года. Обращение Зеленского транслировалось перед торжественной новогодней речью действующего президента Петра Порошенко.

Политолог Владимир Фесенко спрогнозировал, что ближайшие соцопросы покажут серьезный рост рейтинга Зеленского как кандидата в президенты.